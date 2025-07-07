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丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電
颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，據中央氣象署最新資料已逐漸遠離，強風造成嘉義地區許多地區仍斷電中，電桿倒斷逾300根，山區電桿倒斷成林分不清是樹木還是電桿；嘉義縣市共計停電23萬9798戶，台電嘉義區處持續搶修，仍有14萬5625戶待復電中。
嘉義區處表示，因颱風登陸布袋地區，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭、頭橋及和睦等4所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷逾300支，嘉義縣市共計停電23萬9798戶。昨夜間陸續傳出多起線路跳脫、路樹倒塌壓損電線、電桿傾倒與道路中斷等災情，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。
台電嘉義區處在深夜風雨漸歇後即投入搶修供電主幹線。截至今天下午2時，已順利搶通超過9萬戶供電，目前尚有14萬5625戶待復電，其中仍以沿海地區及山區為主。已動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司請求徵調19班包商及13班自有工作班投入搶修，聯合8個區處人力機具，合計投入超過50班850人次進行搶修作業。
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