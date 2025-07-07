丹娜絲強襲嘉義...停電近24萬戶 台電急搶修仍有「逾14萬戶」待復電

颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，據中央氣象署最新資料已逐漸遠離，強風造成嘉義地區許多地區仍斷電中，電桿倒斷逾300根，山區電桿倒斷成林分不清是樹木還是電桿；嘉義縣市共計停電23萬9798戶，台電嘉義區處持續搶修，仍有14萬5625戶待復電中。

嘉義區處表示，因颱風登陸布袋地區，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭、頭橋及和睦等4所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷逾300支，嘉義縣市共計停電23萬9798戶。昨夜間陸續傳出多起線路跳脫、路樹倒塌壓損電線、電桿傾倒與道路中斷等災情，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。