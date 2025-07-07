丹娜絲強襲新營！公園雕像遭吹斷、8旬翁家遭夷平 災損畫面全曝光
颱風丹娜絲昨晚至今凌晨強襲台南、嘉義，多處地區吹起14級以上強陣風，台南新營太子宮後方哪吒公園內，原設立的太子爺公雕像也因狂風遭攔腰吹斷，新營太子宮主委許清標表示，該尊太子爺雕像為縣市合併前參加燈會展覽製作，後續會由委員會決定是否重建。
許清標指出，該尊中壇元帥三太子雕像為縣市合併前，廟方為響應台灣燈會，以玻璃纖維翻模製作，並在展覽結束後運回太子宮哪吒公園，平時會有不少信眾、民眾到公園休憩拍照，孰料，昨晚颱風風勢太大，導致中壇元帥三太子雕像倒塌。
他說，後續是否重建會交由太子宮管理委員會研議討論，所幸此次宮廟建築並無嚴重受損，僅有一些樹木倒塌。不少信眾今到太子宮參拜祈福，看見太子爺雕像倒地也相當驚訝，直呼「昨晚的風真的很可怕！」。
另外，一名年約80歲，租住在新營角帶圍附近的獨居阿公，昨晚睡到一半整個家幾乎被強風摧毀，屋頂整個塌陷，阿公一度被壓在瓦礫下，好在人並無大礙趕緊爬出來，不過阿公的頭及膝蓋都有些受傷，且住家彷彿被風夷為平地。
新營區長陳宏田表示，該名阿公為中低收入戶，公所也會定期提供補助，此次因昨晚颱風強襲，導致許多建物屋頂都被吹掀，阿公的租屋處也嚴重受損，好在跑得及時，原有意協助媒合行善團安置，不過阿公已另覓租處自行安置。
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