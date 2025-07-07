服務處堆雜物還違停！被譏「抗中保台能防颱」 陳俞融斥：轉移焦點

丹娜絲颱風過境，防災措施不可少，但有臉書粉絲專頁拍了民進黨立委何欣純和台中市議員陳俞融的聯合服務處不僅旗幟未收，雜物甚至還擺到人行道，並狠酸「抗中保台就能防颱？民進黨超讚的！」但陳俞融反擊，指這是市府為她質疑水溝「有蓋無溝」轉移焦點。

粉絲專頁「鎖綠鴉」昨天貼出何欣純和陳俞融一張位在北區的服務處外觀照，並圈出照片裡有競選旗幟隨便擺、捲門前堆有雜物、汽車違停，以及三角錐和水桶擺上人行道等，質疑「抗中保台就能防颱？民進黨超讚的！」、「颱風來了，看看罷免團體在幹嘛？」還附上拍下該張照片的原始紀錄是在昨晚7時40分。

陳俞融昨天才質疑市府做的水溝「有蓋無溝」引來市府澄清，直指該工程是尚未完工，水溝僅是工程中的模板未拆，下方並不是沒有水溝，還特別發文指陳俞融所言不實，是「謠言」今立即也被人質疑自己的服務處未做好防颱措施。

有網友留言，「可悲阿 颱風還在罷免 不同意罷免」、「按讚不知道是否會被收押」、「抗中保台治百病」等，但也有網友認為是「沒啥可攻了」。

陳俞融表示，颱風丹娜絲掃過，台中沙鹿清水多處積水 ，民眾屋內家具泡水，且前兩天原市區多處淹水，甚至北區水溝蓋被蓋住，無法排水，現還在颱風期，市府卻忙著轉移焦點，應該做好防災工作，檢討水溝排水系統、疏濬，才不會下次大雨一來，台中市區再度汪洋一片。

她說，台中市大淹水是事實，盧市府事前防災工作不足，漏洞百出，現在竟找議員轉移焦點，指鹿為馬，抗中保台跟淹水無關，請盧團隊停止政治操作。

陳俞融痛批，盧市府自淹水災情發生，開始甩鍋卸責，昨被爆出水溝蓋下方被蓋住，甚至出動網軍噴政治口水，轉移焦點，所有的行為都是欲蓋彌彰。