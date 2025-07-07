丹娜絲颱風登陸...嘉義成重災區 黃敏惠請軍方支援救災

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，創120年首次登陸嘉義颱風，重創嘉縣市成重災區，截至中午，嘉市災防中心接獲超過927起報案、當中路樹倒伏超過400起、民生及基礎設施受創嚴重。救災指揮官市長黃敏惠上午召開會議，請求國軍調派人力、機具支援，聯繫各縣市政府援助，要求台電加速復電，以利維持民生。

黃敏惠說，丹娜絲颱風昨天深夜11時40分登陸布袋，百年一遇，嘉市首當其衝，受影響嚴重。風雨交加、風速猛烈，以昨天深晚凌晨2時最劇烈，是嘉市極少面對的重大挑戰。市府團隊全力投入風災防範、應變，統整災情，指揮協調各單位復原行動。截至目前，共接獲超過900件災損通報，包括道路阻塞、樹木傾倒、建物毀損等，未統計民間住宅、公園等損害。

黃敏惠感謝高雄市長陳其邁第一時間伸出援手，展現南部城市互助情誼，也接到台北市長蔣萬安來電詢問，表達可提供協助；桃園市、新竹市也主動聯繫將馳援嘉市，新竹縣、彰化縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣及花蓮縣等縣市回應願意協助，感謝縣市政府攜手聯防、共同為恢復民生努力。颱風帶來強風，造成市內多處停電，黃敏惠要求台電務必加速調派人力復電。

黃敏惠在會中，親自向陸軍部隊南區聯合測考中心指揮官，同時也是嘉義災防區指揮官邱之峯少將請求軍力擴大支擴，目前已請求國軍協助支援嘉義市東區、西區各50人，希望中央擴大調派軍力約500人投入清理與重建工作，讓城市能盡速恢復如常。