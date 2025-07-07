17級陣風狂掃雲林 農損速報金額已逾2億元

丹娜絲颱風挾帶17級陣風橫掃中南部，雲林縣農作物、溫網室設施損失嚴重，截至截至中午，速報農損金額逾2億元，縣長張麗善下午與立委張嘉郡、丁學忠等人到田間會勘災損，同聲要求農業部啟動「全品項免現勘」天然災害救助，避免勘災曠日廢時，延宕復耕或二期作耕作期程，農糧署表示，將把意見帶回。

受丹娜絲颱風影響，雲林縣一度出現17級強陣風，全縣20鄉鎮有17鄉鎮都出現10級以上陣風，食用玉米、硬質玉米、香蕉、木瓜、青蔥等作物受損嚴重，張麗善、張嘉郡、丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、土庫鎮長陳特凱等人今天下午會同農糧署中區分署到虎尾、土庫、元長、水林等地，實地勘查玉米、青蔥等農作物與農業設施損失情況。

張麗善表示，雲林縣這次受颱風影響，20鄉鎮中有17鄉鎮陣風超過10級以上，農作物損失慘重，尤以高莖作物損失嚴重，包括玉米、香蕉、木瓜等，希望中央能加快救助程序能，讓農民盡快復耕。

雲林縣農業處截至今日中午統計，各鄉鎮速報農業被害面積逾3千公頃，初估損失金額逾2億元，處長魏勝德表示，據氣象站觀測資料，雲林17鄉鎮遠超農業部所訂「災害性天氣參數」門檻（10級風或每秒24.5公尺），已具備啟動補助的條件。

丁學忠表示，沿海地區食用玉米、香蕉、青蔥等作物損失很明顯，希望加速農民申請補助，要求農業部不要再四方會勘，曠日廢時。

張嘉郡表示，希望農業部體恤農民辛苦，趕快啟動救助，尤其現在剛好是一期作正要轉二期作，不趕快補助，會影響二期作的期程，希望農業部不要再四方會勘，加速救助期程，讓農民可以真正受到幫助。