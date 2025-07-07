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南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒 廟方不捨也心疼

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國定古蹟南鯤鯓代天府知名牌樓倒塌，讓許多居民、信眾及廟方都相當不捨。記者萬于甄／攝影
國定古蹟南鯤鯓代天府知名牌樓倒塌，讓許多居民、信眾及廟方都相當不捨。記者萬于甄／攝影

難敵颱風16級強勁風力，國定古蹟南鯤鯓代天府知名的牌樓12根雄偉檜木，昨晚11點多突然應聲倒塌，今早許多居民及信眾驚見指標性地標整個「躺平」，都相當感慨也很不捨，尤其牌樓立柱更是罕見的台灣檜木。

廟方表示，未來若要重建，不排除以鋼筋水泥等現代工法建造，倒塌的立柱應會收藏起來。據悉，南鯤鯓代天府牌樓於1982年8月建置，迄今已有約43年歷史，為一座面向西南的牌樓，並採用雙排共12根台灣檜木穩定結構，檜木立柱最粗直徑達81.8公分、高達14公尺，廟方當年斥資近600萬打造，該座牌樓更是亞洲地區最大的五門式木作牌樓。

南鯤鯓代天府牌樓因在2017年發現地基有土壤液化下陷情況，且木柱部分遭腐蝕，隔年曾斥資2000多萬進行灌漿強化地基、整修，同時因木柱有裂痕痕跡，原木柱在整修完成後，也重新漆上紅漆，讓牌樓更顯宏偉之勢。

南鯤鯓代天府指出，該牌樓是以古早工法所建，立柱均為台灣檜木，且都是罕見的千年檜木，如今每根檜木要價恐需2、3000萬，而因材質年久導致有些腐朽，加上此次颱風直接從台灣海峽強襲，台南北門更是首當其衝，牌樓基座較淺，因此不敵強風而遭吹倒塌。

南鯤鯓代天府提到，牌樓倒塌真的讓人很心疼，損失更是無法估價，目前原檜木立柱初步規畫會先由廟方收藏起來，未來牌樓若要重建的話，一定會以最新的工法施工，像是使用鋼筋水泥等方式建造，確保牌樓的結構安全。

國定古蹟南鯤鯓代天府知名牌樓難敵颱風丹娜絲強襲，昨晚約11點多突然倒塌。記者萬于甄／攝影
國定古蹟南鯤鯓代天府知名牌樓難敵颱風丹娜絲強襲，昨晚約11點多突然倒塌。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風 南鯤鯓代天府 國定古蹟

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