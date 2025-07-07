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影／丹娜絲強襲南投 吹倒300多年老樹、紅櫸木

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
丹娜絲颱風昨晚登陸台灣，南投水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近鐵皮倉庫屋頂，幸無人受傷。圖／水里鄉公所提供
丹娜絲颱風昨晚登陸台灣，南投水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近鐵皮倉庫屋頂，幸無人受傷。圖／水里鄉公所提供

丹娜絲颱風狂風豪雨橫掃，南投縣多處傳出樹倒災情，其中水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近3間鐵皮倉庫屋頂；埔里大成國中旁一棵紅櫸木疑樹根罹病，同樣被不堪風雨侵襲應聲斷裂，波及民宅，所幸均無人受傷。

丹娜絲颱風沿台灣海峽長驅直上，昨深夜從嘉義布袋登陸，因結構未遭中央山脈破壞，帶來驚人風雨，中南部感受明顯，南投縣約在今凌晨1時許開始感受到其風雨威力，鹿谷出現11級陣風，玉山也測得13級強陣風，導致樹倒災情頻傳。

其中，水里鄉玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹，疑因患病樹身部分呈現腐朽中空，今凌晨1時許時經不起「丹娜絲」強風吹襲斷裂，壓壞鄰近的3間鐵皮倉庫屋頂，所幸當時鐵皮屋內沒人，屋主也早已返家，並造成人員受傷。

水里鄉長葉銘豐說，他今一早就率公所團隊至鄉內各村勘災，重點巡查路樹傾倒、道路受損、交通阻斷等狀況，針對芒果老樹倒伏也立刻通報搶險廠商，並協請國軍弟兄啟動緊急處置，以確保居民安全，但仍提醒鄉親颱風後外出務必注意安全。

而埔里大成國中球場柵欄外一棵紅櫸木，同樣不敵強風襲擊，被吹倒後波及一旁民宅，壓垮遮雨棚造成部分財物損失，所幸無人受傷，責任待釐清。校方表示，校內師生及宿舍人員安全無虞，而經林務單位派員查看傾倒樹木疑似罹患根腐病。

縣府則表示，颱風過後，縣內多處路樹倒塌，水里投59線、鹿谷投56線、名間投139乙線及竹山投149乙、投45、53線等因道路受阻，陸續搶通中。溪頭園區聯外道路也一度因路樹倒伏中斷，目前已恢復通車，園方則派員持續整理園區。

南投埔里大成國中附近一棵紅櫸木樹疑樹根罹病，不堪丹娜絲強風侵襲應聲斷裂，波及民宅，幸未釀傷。圖／取自臉書專頁「南投新聞」
南投埔里大成國中附近一棵紅櫸木樹疑樹根罹病，不堪丹娜絲強風侵襲應聲斷裂，波及民宅，幸未釀傷。圖／取自臉書專頁「南投新聞」
丹娜絲颱風昨晚登陸台灣，南投水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近鐵皮倉庫屋頂，幸無人受傷。圖／水里鄉公所提供
丹娜絲颱風昨晚登陸台灣，南投水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近鐵皮倉庫屋頂，幸無人受傷。圖／水里鄉公所提供

丹娜絲颱風 南投縣 路樹

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