快訊

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

西濱快速道路倒樹一片 開車彷彿賽車競技場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
丹娜絲颱風侵襲過後，南部西濱快速道路上的防眩光條被吹走一大半，兩旁的路樹斷肢全部散落在西濱路面，只剩一個車道勉強可以通行，開車彷彿賽車競技場，要不時閃過突然出現的樹枝條。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風侵襲過後，南部西濱快速道路上的防眩光條被吹走一大半，兩旁的路樹斷肢全部散落在西濱路面，只剩一個車道勉強可以通行，開車彷彿賽車競技場，要不時閃過突然出現的樹枝條。記者劉學聖／攝影

中央氣象署今天清晨宣布，第4號颱風「丹娜絲」已減弱為輕度颱風，而其中心已在早上6點左右從桃園、新竹交界附近出海，這次颱風帶來超過16級強風，昨天深夜登陸時經過台南及嘉義沿海，首當其衝的西濱快速道路上的防眩光條被吹走一大半，此外這段道路從台南七股到嘉義東石之間，兩旁的路樹斷肢全部散落在西濱路面，只能一個車道勉強可以通行，開車彷彿賽車競技場，要不時閃過突然出現的樹枝條，天氣粉專在Threads貼文，提到台南氣象站一度測到16級風，直接吹出站史第三名，「可說是近代台南最狂的颱風夜了」，台南市區還有路樹倒塌及鐵皮屋傾斜的狀況，沿海許多城鎮屋頂掀飛電線桿折斷，也造成上萬戶大停電，許多民眾早起清理家園，而北門南鯤鯓代天府前的大牌樓則是被強風吹垮，畫面十分震撼，一大早天還沒亮工程人員就趕著清理，希望能最快時間恢復市容。

台南市區還有路樹倒塌及鐵皮屋傾斜的狀況，沿海許多城鎮屋頂掀飛電線桿折斷，也造成上萬戶大停電，許多民眾早起清理家園。記者劉學聖／攝影
台南市區還有路樹倒塌及鐵皮屋傾斜的狀況，沿海許多城鎮屋頂掀飛電線桿折斷，也造成上萬戶大停電，許多民眾早起清理家園。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風侵襲過後，南鯤鯓代天府牌樓倒塌，吸引許多民眾前來關心。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風侵襲過後，南鯤鯓代天府牌樓倒塌，吸引許多民眾前來關心。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風 路樹

延伸閱讀

影／中颱丹娜絲重創南部農業 布袋蚵農欲哭無淚

高雄獨居翁家中看電視 眼見丹娜絲刮走自家平房屋頂

丹娜絲強風襲擊！他曝搭客運如「海盜船」驚險視角：路上還有翻掉的連結車

丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原

相關新聞

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒 廟方不捨也心疼

難敵颱風16級強勁風力，國定古蹟南鯤鯓代天府知名的牌樓12根雄偉檜木，昨晚11點多突然應聲倒塌，今早許多居民及信眾驚見指...

影／丹娜絲強襲南投 吹倒300多年老樹、紅櫸木

丹娜絲颱風狂風豪雨橫掃，南投縣多處傳出樹倒災情，其中水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近3間鐵皮倉庫屋...

影／高雄旗津汙水廠破管淹50戶 議員罵：4年前才花大錢整建

高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂，未經處理汙水灌入上竹里一帶民宅，導致50戶住家惡臭難耐。議員陳麗娜表示，旗津汙...

丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原

丹娜絲颱風侵襲台南，農漁業災損嚴重。市長黃偉哲上午到麻豆、下營等文旦主產區勘災。他指出，麻豆、下營文旦落果嚴重，許多果農...

西濱快速道路倒樹一片 開車彷彿賽車競技場

中央氣象署今天清晨宣布，第4號颱風「丹娜絲」已減弱為輕度颱風，而其中心已在早上6點左右從桃園、新竹交界附近出海，這次颱風...

高雄獨居翁家中看電視 眼見丹娜絲刮走自家平房屋頂

丹娜絲襲級高雄，造成不小災情，今天上午市區降下零星雨勢，位於新興區忠孝一路一處平房，突然屋頂石瓦整個垮下來，當時獨居的7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。