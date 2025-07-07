西濱快速道路倒樹一片 開車彷彿賽車競技場
中央氣象署今天清晨宣布，第4號颱風「丹娜絲」已減弱為輕度颱風，而其中心已在早上6點左右從桃園、新竹交界附近出海，這次颱風帶來超過16級強風，昨天深夜登陸時經過台南及嘉義沿海，首當其衝的西濱快速道路上的防眩光條被吹走一大半，此外這段道路從台南七股到嘉義東石之間，兩旁的路樹斷肢全部散落在西濱路面，只能一個車道勉強可以通行，開車彷彿賽車競技場，要不時閃過突然出現的樹枝條，天氣粉專在Threads貼文，提到台南氣象站一度測到16級風，直接吹出站史第三名，「可說是近代台南最狂的颱風夜了」，台南市區還有路樹倒塌及鐵皮屋傾斜的狀況，沿海許多城鎮屋頂掀飛電線桿折斷，也造成上萬戶大停電，許多民眾早起清理家園，而北門南鯤鯓代天府前的大牌樓則是被強風吹垮，畫面十分震撼，一大早天還沒亮工程人員就趕著清理，希望能最快時間恢復市容。
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