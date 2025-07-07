影／中颱丹娜絲重創南部農業 布袋蚵農欲哭無淚

受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，空拍畫面可見海面上的蚵棚有許多被大浪打上岸，還有蚵棚流失，漁民趁著風浪轉小趕到外海查看，面對嚴重損失欲哭無淚，今年中秋恐怕沒有台灣牡蠣可賣了。

據農糧署彙整統計，本次颱風中縣市受損以台南市損失2億1024萬元（占82%）、嘉義縣損失2230萬元（占9%）、雲林縣損失2083萬元（占8%）及南投縣損失270萬元（占1%）較為嚴重。農產損失部分，估計損失金額2億3791萬元，農作物被害面積3328公頃，損害程度29％，換算無收穫面積952公頃，受損作物主要為文旦柚，被害面積800公頃，損害程度50％，換算無收穫面積400公頃，損失金額1億1840萬元；其次為龍眼、椪柑、食用玉米及香蕉等。 受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，漁民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，漁民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，漁民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，漁民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 受丹娜絲颱風影響，南部地區農業災情慘重，嘉義布袋沿海的牡蠣養殖受到颱風的影響，蚵棚流失、牡蠣脫落，造成漁民嚴重的經濟損失，漁民欲哭無淚。記者劉學聖／攝影