快訊

土城凶殺案家暴男殺死妻與小姨子後 臉書發文「你老婆被我殺了」

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

土城凶殺案謝男殺死妻與小姨子在伸港投案 稱：妻不讓他看小孩

影／丹娜絲颱風重創嘉義 市區彷彿被狂轟爛炸過

攝影中心／ 記者黃仲裕／嘉義即時報導
丹娜絲颱風重創嘉義，湖美商展嘉義夜市攤位東倒西歪。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，湖美商展嘉義夜市攤位東倒西歪。記者黃仲裕／攝影

丹娜絲颱風重創嘉義，民眾表示，住在這裡快二十年了，從沒看過風勢這麼強的颱風，連去年強颱山陀兒都沒這麼恐怖，走出戶外好像戰爭一樣，沒有一條馬路是完整的。

嘉義市區隨處可見招牌掉落，有的甚至壓毀車輛，一早民眾就開始清理家園，面對這樣的景像，大家議論紛紛。也只能加緊腳步整理，希望能早日回到生活的正軌。

丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，但由於丹娜絲登陸後，其路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致其結構遭破壞，丹娜絲已在今天清晨5時減弱為輕度颱風。中央氣象署宣布，丹娜絲颱風已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海。

丹娜絲颱風重創嘉義，馬路上隨處可見招牌掉落。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，馬路上隨處可見招牌掉落。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，馬路上隨處可見招牌掉落。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，馬路上隨處可見招牌掉落。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，市區彷彿被狂轟爛炸過。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，市區彷彿被狂轟爛炸過。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，市區彷彿被狂轟爛炸過。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，市區彷彿被狂轟爛炸過。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，招牌掉落壓壞車輛。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，招牌掉落壓壞車輛。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，湖美商展嘉義夜市攤位東倒西歪。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風重創嘉義，湖美商展嘉義夜市攤位東倒西歪。記者黃仲裕／攝影

丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲強風襲擊！他曝搭客運如「海盜船」驚險視角：路上還有翻掉的連結車

丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原

丹娜絲強襲！女星曝颱風夜惡夢 親姊被沖走身亡

影／台南漁光島10多棵樹被丹娜絲吹倒吹斷 道路一度不通

相關新聞

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒 廟方不捨也心疼

難敵颱風16級強勁風力，國定古蹟南鯤鯓代天府知名的牌樓12根雄偉檜木，昨晚11點多突然應聲倒塌，今早許多居民及信眾驚見指...

影／丹娜絲強襲南投 吹倒300多年老樹、紅櫸木

丹娜絲颱風狂風豪雨橫掃，南投縣多處傳出樹倒災情，其中水里玉峰村一棵樹齡3、400年的芒果樹遭吹斷，壓損鄰近3間鐵皮倉庫屋...

影／高雄旗津汙水廠破管淹50戶 議員罵：4年前才花大錢整建

高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂，未經處理汙水灌入上竹里一帶民宅，導致50戶住家惡臭難耐。議員陳麗娜表示，旗津汙...

丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原

丹娜絲颱風侵襲台南，農漁業災損嚴重。市長黃偉哲上午到麻豆、下營等文旦主產區勘災。他指出，麻豆、下營文旦落果嚴重，許多果農...

西濱快速道路倒樹一片 開車彷彿賽車競技場

中央氣象署今天清晨宣布，第4號颱風「丹娜絲」已減弱為輕度颱風，而其中心已在早上6點左右從桃園、新竹交界附近出海，這次颱風...

高雄獨居翁家中看電視 眼見丹娜絲刮走自家平房屋頂

丹娜絲襲級高雄，造成不小災情，今天上午市區降下零星雨勢，位於新興區忠孝一路一處平房，突然屋頂石瓦整個垮下來，當時獨居的7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。