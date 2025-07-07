影／丹娜絲颱風重創嘉義 市區彷彿被狂轟爛炸過

丹娜絲颱風重創嘉義，民眾表示，住在這裡快二十年了，從沒看過風勢這麼強的颱風，連去年強颱山陀兒都沒這麼恐怖，走出戶外好像戰爭一樣，沒有一條馬路是完整的。

嘉義市區隨處可見招牌掉落，有的甚至壓毀車輛，一早民眾就開始清理家園，面對這樣的景像，大家議論紛紛。也只能加緊腳步整理，希望能早日回到生活的正軌。