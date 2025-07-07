影／丹娜絲颱風重創嘉義 市區彷彿被狂轟爛炸過
丹娜絲颱風重創嘉義，民眾表示，住在這裡快二十年了，從沒看過風勢這麼強的颱風，連去年強颱山陀兒都沒這麼恐怖，走出戶外好像戰爭一樣，沒有一條馬路是完整的。
嘉義市區隨處可見招牌掉落，有的甚至壓毀車輛，一早民眾就開始清理家園，面對這樣的景像，大家議論紛紛。也只能加緊腳步整理，希望能早日回到生活的正軌。
丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，但由於丹娜絲登陸後，其路徑比預估還要偏東，幾乎直撞中央山脈，導致其結構遭破壞，丹娜絲已在今天清晨5時減弱為輕度颱風。中央氣象署宣布，丹娜絲颱風已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海。
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