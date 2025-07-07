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影／高雄旗津汙水廠破管淹50戶 議員罵：4年前才花大錢整建

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂導致50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。圖／議員陳麗娜服務處提供
高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂導致50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。圖／議員陳麗娜服務處提供

高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂，未經處理汙水灌入上竹里一帶民宅，導致50戶住家惡臭難耐。議員陳麗娜表示，旗津汙水廠設置40年，4年前剛花大錢完成整建並委外操作，為何無法通過颱風檢驗，務必體檢究責。市府水利局表示，已協調相關單位進行災損查報及補償作業。

高市府2021年爭取中央補助3.44億元，進行中區汙水處理廠設施整建及汰換工程，後續由市府自籌4.85億元辦理為期5年的委外操作。

旗津中區汙水處理廠昨夜發生管線破裂，大量汙水經天鳳宮大量灌向上竹里，最後流入高雄港，全里至少50戶民宅慘遭汙水灌入，海面也受汙染，相關單位預計明天早上10點在區公所開協調會。

議員陳麗娜表示，汙水廠設置近40年，4年前花大錢完成整建並委外操作，卻抵不過颱風檢驗，此次讓旗津居民受到雙重危害；水利局等相關單位不只要做好民宅復原及賠償，汙水廠也要全面體檢，追究委外操作單位責任。

水利局說明，颱風連續強降雨造成汙水廠進水量驟增，抽水系統無法停抽而出現超載，最終導致抽水管線破裂，應變團隊通宵搶修，除開闢緊急導水路線與設置廠區防水擋板外，亦同步完成碟閥切換與部分馬達調控等作業。水利局著手協調相關單位，盡速推動環境清理、災損查報與補償協處等後續作業。

高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂導致50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。圖／議員陳麗娜服務處提供
高雄旗津中區汙水處理廠抽水管昨晚突然破裂導致50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。圖／議員陳麗娜服務處提供

丹娜絲颱風 水利局 災損 陳麗娜

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