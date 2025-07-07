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颱風丹娜絲影響新北零星災情 淡海輕軌一度降速

中央社／ 新北7日電

颱風丹娜絲影響，新北市政府消防局今天表示，截至中午12時，共受理34件災情，無人受傷。此外，淡海輕軌因瞬間風速達8級，上午9時15分許至9時40分降速行駛，目前已恢復。

颱風丹娜絲昨天深夜從嘉義登陸，今天清晨在桃園、新竹交界出海。中央氣象署上午11時30分解除颱風陸上警報。新北市有零星災情，新北市消防指出，受理34件災情，路樹傾倒共10件，其中，以淡水區3件為最多，另外，電線掉落5件、圍籬鐵皮倒塌4件。

新北市政府警察局淡水分局表示，昨天晚間8時30分許獲報，淡水區中正路上1間超商外面的木板、磁磚掉落，幸無人受傷，警方已拉封鎖線。

另外，新北捷運公司告訴中央社記者，淡海輕軌今天上午9時15分許因測得瞬間風速8級，為了維護乘客安全，隨即啟動降至時速30公里程序，後續於9時40分確認風速漸緩，恢復正常行駛。

新北市消防表示，依目前預報，受颱風外圍環流影響，新北市各地仍有局部短暫陣雨，日降雨量約30至70毫米，市區陣風預估6至8級，郊區7至9級。

新北市長侯友宜呼籲，颱風雖持續減弱及遠離，外圍環流仍有造成局部陣雨機會，民眾仍應隨時關注天氣動態，並避免前往山區及海邊觀浪戲水。

丹娜絲颱風 新北 淡海輕軌

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