丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原

丹娜絲颱風侵襲台南，農漁業災損嚴重。市長黃偉哲上午到麻豆、下營等文旦主產區勘災。他指出，麻豆、下營文旦落果嚴重，許多果農一年心血泡湯，市府將動員所有可用資源協助農民度過難關，並已請求農業部簡化補助流程、加速辦理，動員國軍與區公所人力協助果園清理「搶時間拚復原」。

黃偉哲指出，颱風雖未造成大規模淹水，但風力異常強勁，根據現場感受與果園災損情形，陣風強度恐是近年颱風最大，造成文旦大面積落果，初步估算可收成果實僅剩1至3成，損失慘重。尤其落果大多還未成熟，無法加工利用只能清除。

農業局說，正協助果農落果集中清運，將持續與農業部溝通爭取天然災害補助，期「從速從簡」原則加快審查與發放流程，儘速提供農民必要支持。

市府也提醒農友可利用「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損情形，作為申請補助憑證，並務必注意作業安全，勿貿然進入積水區或傾倒果樹周邊，避免二次傷害。

農業局說，除文旦災損台南沿海地區如北門、將軍等漁港也回報漁船翻覆及設施毀損，市府正加緊彙整災情，並與農業部密切合作，研擬後續補救與補助措施。