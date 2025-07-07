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丹娜絲強風重創文旦產區 黃偉哲：全力支援清運落果復原
丹娜絲颱風侵襲台南，農漁業災損嚴重。市長黃偉哲上午到麻豆、下營等文旦主產區勘災。他指出，麻豆、下營文旦落果嚴重，許多果農一年心血泡湯，市府將動員所有可用資源協助農民度過難關，並已請求農業部簡化補助流程、加速辦理，動員國軍與區公所人力協助果園清理「搶時間拚復原」。
黃偉哲指出，颱風雖未造成大規模淹水，但風力異常強勁，根據現場感受與果園災損情形，陣風強度恐是近年颱風最大，造成文旦大面積落果，初步估算可收成果實僅剩1至3成，損失慘重。尤其落果大多還未成熟，無法加工利用只能清除。
農業局說，正協助果農落果集中清運，將持續與農業部溝通爭取天然災害補助，期「從速從簡」原則加快審查與發放流程，儘速提供農民必要支持。
市府也提醒農友可利用「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損情形，作為申請補助憑證，並務必注意作業安全，勿貿然進入積水區或傾倒果樹周邊，避免二次傷害。
農業局說，除文旦災損台南沿海地區如北門、將軍等漁港也回報漁船翻覆及設施毀損，市府正加緊彙整災情，並與農業部密切合作，研擬後續補救與補助措施。
黃偉哲表示，已指示協助搶救，農業局啟動災後應變機制，協調國軍支援清運工作，要求各區區長親自督導，調派區公所人力投入清園。這場風災帶來的損害雖非全然可防，但市府團隊能做的，是第一時間進入現場、動員支援、爭取補助，會與農漁民站在一起，用最快的速度、最實際的行動，幫助大家減輕損失、早日恢復生產。
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