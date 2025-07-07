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颱風過後 中正大學樹木倒塌嚴重宿舍玻璃門受損

中央社／ 嘉義縣7日電

颱風過後嘉義縣、市一片狼藉，中正大學也受損不輕，今天校內處處樹木倒伏，校門口還被倒塌樹木擋住難以通行，宿舍部分玻璃門也受損，校方說，因人力有限已申請公家資源協助復原。

中正大學位於嘉義縣民雄鄉，四周空曠都是鳳梨田，昨天中正的學生無論是住校內或校外，都感受到颱風丹娜絲的威力，紛紛在網路貼文，有學生指出，宿舍的玻璃門被風吹破了。

住中正大學附近的民眾說，中正門口一堆樹倒，開在學校旁的大學路根本像在進行障礙賽；家中機車棚也倒了、隔壁鄰居圍牆被吹破，學校旁駕訓班的牌子被吹飛很遠，唯獨鳳梨活得還不錯。

中正大學告訴中央社記者，校內樹木數萬株，被吹得亂七八糟，林木倒塌嚴重，影響出入安全，但因學校人力有限，為加速移除斷枝，已申請公家資源協助修復中。各大樓人員正在巡視了解受害狀況，校內宿舍有部分玻璃門受損，校方正積極處理儘快恢復原狀。

中正大學 丹娜絲颱風

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