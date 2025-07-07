颱風丹娜絲強襲南台灣 立委視察通報停電、農損

立委陳亭妃7日表示，颱風丹娜絲雖已減弱，但強勁風力對台南造成極嚴重災損。除大面積農作物受害外，知名宗教聖地南鯤鯓代天府也傳出災情，寺廟前方象徵信仰與文化的重要牌樓竟不敵強風吹襲而倒塌全毀，廣場更因豪雨積水，水位一度淹至小腿，場面令人震驚。

陳亭妃今日一早從台南北區、安南區、七股區、將軍區、北門區，再到麻豆、下營及官田區等地，實地瞭解各地停電、屋損、農損的狀況，並且直接安排農糧署曾世昌科長及台南農改場王裕權副場長到現場，勘查文旦與白柚等當季作物的災損狀況。

陳亭妃指出，目前文旦與白柚災損程度極為嚴重，多數果園損害超過九成，果實全數落果，農民心血幾乎一夕間盡失。她除了邀集會勘，也已經在第一時間通報農業部長陳駿季。

此次颱風風力高達16至19級，除文旦、白柚，台南其他農作物亦傳出嚴重災損，包括木瓜、芭樂、竹筍，甚至部分尚未申報補助的酪梨與芒果等作物也受影響。陳亭妃說，陳駿季已允諾，將於今日下午召開緊急會議，針對所有當季農作物的損害進行全面盤點與災損認定，盡速啟動相關救助機制。

此外，針對大量落果尚未清除的情況，陳亭妃強調，若無法在短時間內完成清理，一旦太陽曝曬，落果腐爛將嚴重影響土壤健康，恐將衝擊下一季作物生產。她提出建議，盼請國軍協助地方進行果園清理工作，以減輕農民負擔並保護農業生產環境。並利用政府力量全力協助農民與地方重建家園，恢復生活秩序。