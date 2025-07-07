影／台南漁光島10多棵樹被丹娜絲吹倒吹斷 道路一度不通

丹娜絲颱風造成台南許多樹木被吹倒或是吹斷，也使部分道路交通受阻，或是因路面還有未清理的書之、樹葉，有礙通行；而安平漁光島漁光路旁有10多棵木麻黃遭吹斷或吹倒，交通也一度受阻，經里林寧峰率志工清理並排除障礙，才使道路通行。

林寧峰說，昨晚8點多感受到風大雨大，因漁光島位於迎風面，風勢也特別強勁，陸續有樹木被吹倒或吹斷，也使得漁光路有多個點無法通行，整個防風林內的臨時停車場都是樹枝、樹幹、樹葉，由於市區許多路樹也被吹倒，在市府工務等單位在人力有限情況下，他今早緊急發動志工清理，把倒的樹木鋸斷，移到路旁，並清理路上枝葉才恢復通行。

他說，13、14級以上的陣風很嚇人，好幾棵樹幹已經很粗的木麻黃被吹斷，或是被撕裂，可見威力之大，希望市府相關單位這幾天能來處理，恢復漁光島美麗景致。

雖然颱風暴風圈已離開台南，但漁光島風浪仍大，有些愛水上運動人士把握機會，拿著滑板下水衝浪，雖然令人捏把冷汗，卻形成另種景象。