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丹娜絲颱風布袋登陸 布袋港百威貨輪斷繩漂流撞上山寶、海勝貨輪
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義縣布袋鎮，創120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭強風重創，高雄港務公司布袋管理處說，凌晨零時許停泊布袋商港的百威貨輪斷繩漂流，撞上山寶和海勝貨輪，幸未破洞漏油汙染海洋，影響布袋與澎湖之間貨運，管理處已通報航港局調查。
氣象署說，中颱丹娜絲昨晚登陸布袋，帶來平均陣風13級，瞬間最大16級陣風；布袋岑海里長翁億穎說，「颱風布袋登陸，海景第一排變成受災第一排，強風直驅而入，風力經過之處有如被炸彈狂轟，強風破壞力驚人。」
布袋管理處說，停泊布袋港的百威貨輪，凌晨零時12時多，受瞬間16級強風狂襲，斷繩漂流海中迴旋，不慎擦撞山寶、海勝貨輪，所幸未造成破洞，無人員受傷，報航港局調查。
台澎之間4家貨輪營運，船隻大多2、30年舊型貨船，全新貨輪百威輪由百麗航運經營管理，船隻針對台灣港口設計，噸位1598GT（總噸位），船身長度76.62公尺，船寬12.5公尺，百威輪載貨能力強，一趟航程可運送48個貨櫃，2023年投入市場營運。
強風造成布袋蚵棚幾乎全部沉沒，損失難以估計。布袋海上巴士也受災；東石鄉神農獎得主林篤毅魚塭貨櫃被強風吹落魚塭，林篤毅自我解嘲說，我買的是貨櫃，不是鐵殼船，貨櫃竟然被颱風吹翻幾圈進魚塭。」
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