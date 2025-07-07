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小貨車加載重物仍吹倒10公尺外 雲林人見識丹娜絲威力

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
一輛滿載重物的小貨車仍被吹倒10公尺外，幸被護欄擋下，險撞毀全聯店外的充電站，記者蔡維斌／攝影
一輛滿載重物的小貨車仍被吹倒10公尺外，幸被護欄擋下，險撞毀全聯店外的充電站，記者蔡維斌／攝影

丹娜絲今天凌晨橫掃雲林，北港鎮是襲擊雲林的第1站，狂風暴雨，不到10分鐘北港、水林、口湖沿海隨即傳出災情，上千戶陸續停電，恐怖心情，居民說，只能用像戰爭轟炸來形容。看板、路樹、電桿到處倒一地，一輛刻意加載重物壓底的小貨車，照樣噴飛10公尺外險撞毀充電站，見識到丹娜絲的威力。

丹娜絲中颱昨晚貼著雲嘉南沿海一路北上，北港鎮是颱風從嘉義北上的第1觸及地，許多人深夜凌晨，看著電視等待丹娜絲到來，電視網路直播台南嘉義的慘狀，更令雲林人驚心膽戰，直至凌晨，它終於來了，狂暴風雨夜襲北港，席捲水林和口湖，網鉻群組呼救聲此起彼落「太嚇人，窗戶屋頂劇烈震動，像哥吉拉出現」。

除了強風呼嘯作響，屋外傳來許多看板碎片吹擊落地的聲音，路上只見少許「好事者」車輛為網友直播傳送災情，深夜網路對話愈熱，卻無人敢出門。

今天清晨丹娜絲遠離，太陽甚至露臉，卻留下一路滿目瘡痍，民眾開始收拾殘局，清理家園，從北港到台西沿海再到虎尾、進入古坑山區，幾乎無一鄉鎮得以幸免，鄉鎮長一早即召清潔隊和各種堆車機具投入協助救災，清理擋路的倒路，台電也總動員出動開始修復電力。

遭丹娜絲重炮第一擊的北港鎮，也傷痕累累，長逾25米的一家知名3C賣場大型看板坍塌，橫倒路邊，許多工地的圍籬更成排倒地，重力護欄也被吹散一地，目睹的鄰居說，像一座大房子傾倒他們家前，壓到電桿發出嗞嗞響聲和火光，太嚇人了。

北港民主路一輛1.9噸的小貨車，竟被強風捲倒彈飛10公尺外，幸被護欄擋下，險撞毀全聯店外的充電站，陳姓車主說，從事工程監工，對颱風警覺性高，知道颱風要來，特從工地載滿上噸重的钻板和重物，沒想到車子照樣被吹走，丹娜絲的威力實在驚人。

沿海空曠，養殖區和漁港碼頭，除了電桿被倒吹造成斷電，反而沒太大災情，但聚落市區災情反而嚴重，台西養蚵漁民說，昨晚強勢很強，幸好事先他們把膠筏都綁在一起，所以不會像過去碰撞受損，尤其浮養在外海的蚵棚，大家除提前搶收，也早已拖進防波堤內或養殖區的大排避風，才幸免被風浪捲走受災。

漁民說，目前蚵價行情高且蚵體豐肥，一台斤可賣到180元到220元的好價格，所以今天一放晴照樣可採收上市，小賺了一筆「颱風財」。

至於農損因雨勢不大，除了一些作物倒伏，較嚴重的則是溫室設施，有的整個被拆光，雲林縣長張麗善下午將帶隊勘災，若農損達到災害補助標準將馬上啟動報請中央救助。

今天上午雲林沿海總動員投入災後清理救災工作。記者蔡維斌／攝影
今天上午雲林沿海總動員投入災後清理救災工作。記者蔡維斌／攝影
今天上午放晴，各地紛紛投入救災，許多市區街道顯得紛亂，也發生一些意外擦撞事故，提醒民眾出門仍要小心。記者蔡維斌／攝影
今天上午放晴，各地紛紛投入救災，許多市區街道顯得紛亂，也發生一些意外擦撞事故，提醒民眾出門仍要小心。記者蔡維斌／攝影
北港一家3C賣場約25米長的大型看板，強風下應聲坍塌。記者蔡維斌／攝影
北港一家3C賣場約25米長的大型看板，強風下應聲坍塌。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海漁民事前防颱做得好，不少浮養在外海的蚵棚都拖回防坡堤內避風，幸免被風浪捲走。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海漁民事前防颱做得好，不少浮養在外海的蚵棚都拖回防坡堤內避風，幸免被風浪捲走。記者蔡維斌／攝影
丹娜絲遠離，天氣放晴，雲林沿海養蚵漁民利用牡蠣好價格，趕著採收上市。記者蔡維斌／攝影
丹娜絲遠離，天氣放晴，雲林沿海養蚵漁民利用牡蠣好價格，趕著採收上市。記者蔡維斌／攝影
各地紛紛種動機具投入市區救災，期早日恢復原貌。記者蔡維斌／攝影
各地紛紛種動機具投入市區救災，期早日恢復原貌。記者蔡維斌／攝影
許多工地圍籬和路樹電桿都被吹倒，學校大門的鐵捲門也被吹倒。記者蔡維斌／攝影
許多工地圍籬和路樹電桿都被吹倒，學校大門的鐵捲門也被吹倒。記者蔡維斌／攝影
小貨車車主說，為防颱還刻意把車斗裝滿重物壓車，沒想到仍難抵強風，見識丹娜絲的威力。記者蔡維斌／攝影
小貨車車主說，為防颱還刻意把車斗裝滿重物壓車，沒想到仍難抵強風，見識丹娜絲的威力。記者蔡維斌／攝影

丹娜絲颱風 停電 路樹 車主 雲林

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