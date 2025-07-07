嘉義縣逾300根電線桿被吹倒 輸電鐵塔倒塌釀12萬戶停電
丹娜絲颱風深夜登陸嘉義縣布袋鎮，帶來驚人風勢，不只路樹被連根拔起，還有超過300支電線桿被吹倒，沿海多處輸電鐵塔倒塌，導致停電災情嚴重，目前台電公司出動所有人力搶修，有些地區停電逾12小時，民眾開始擔心冰箱東西會壞掉。
台電公司統計，嘉義縣市共計停電22萬7274戶，包括嘉義市10萬多戶、嘉義縣11萬多戶，目前只恢復搶通6萬多戶供電，尚有15萬9393戶待復電，仍在持續搶修，另因山區、海區發生停電災情，還有路樹倒塌及道路中斷等問題，須待道路搶通才能深入災區搶修。
嘉義縣災害應變中心表示，台電統計嘉義縣近12萬多戶停電，目前只恢復700多戶電力供應，包括大寮、新塭、頭橋及和睦等4座變電所都停電，其中布袋新塭地區多處輸電鐵塔倒塌，全有超過300支配電電桿損毀，導致停電災情嚴重，電力受損災情是歷史之最。
台電公司嘉義區處啟動緊急應變與跨區支援機制，動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司徵調19班包商及13班自有工作班，合計投入超過50班850人次搶修，加速故障檢測與排除作業，復電作業將依序以主幹線、分歧線及用戶端進行，需請大家耐心配合。
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