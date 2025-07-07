汙水爆管大半高雄髒水衝屋內 直擊淹水瞬間居民痛斥人禍

高雄旗津中區汙水處理廠因超載「爆管」，大量髒汙水昨深夜灌入周邊民宅，直到今早8時許，汙水才陸續退去，但在陽光曝曬下傳出陣陣惡臭，居民氣憤，質疑當地去年山陀兒颱風都沒事，上次淹水還是20多年前的711水災，這次卻碰到汙水爆管，「不是天災是人禍！」要求市府負起賠償責任。

中區汙水處理廠主要處理左營以南至小港以北行政區域汙水，初步處理後再排放至旗津外海，一天最高可處理90公噸汙水，為國內數一數二的大型汙水處理廠。

昨天晚間9時許，因連續強降雨造成汙水廠進水量驟增，該廠抽水系統無法停抽而出現超載，導致導致200mm管徑的抽水管線破裂，大量汙水自廠內湧出，直接衝入附近旗津區上竹里民宅。

因里內都是年長者，突然湧入大量汙水讓居民反應不及，因水量無處宣洩，沒多久就灌進屋內，水深一度高達60公分，由於管線遲遲無法修復，淹水持續到今早才緩解。

蔡姓住戶的監視器，正巧拍到汙水湧入瞬間，起初只是涓涓細流，沒多久水位急遽升高，隨即淹入屋內，一名在屋內的住戶，9時許看到水淹進房間，隨即展開救援，但不到10分鐘，房間就被汙水占據。

今早住戶陸續展開清潔，由於湧入屋內的都是髒汙水，在陽光曝曬下已經散發陣陣惡臭，還有住戶目前屋內仍積水，需靠抽水機才能排水，居民忍著臭味打掃家園，痛斥這次淹水「不是天災是人禍！」要求市府負起賠償責任。

住戶說，上竹里上次淹水這麼嚴重還要回溯到20多年前的711水災，去年山陀兒重創高雄，但里內也沒積淹水，這次雨量不大，卻碰到汙水爆管，「有夠可怕」。

水利局統計，昨天爆管共影響上竹里50戶住家，昨晚、今早高雄市議員簡煥宗、李喬如及立委賴瑞隆都陸續前往勘災，賴協請海軍陸戰隊派員清掃家園。

李喬如直指上竹里淹水是汙水處理廠惹的禍，要求市府應負責協助里民清理家園，並負起賠償責任。