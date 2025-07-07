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丹娜絲颱風無情強襲 台南沿海滿目瘡痍 居民：彷彿是世界末日

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南七股、將軍、北門等沿海一帶因颱風丹娜絲來襲，昨晚至清晨刮起16級強陣風，一夜狂風洗禮，造成各地許多路段的電線桿幾乎整排全倒。記者萬于甄／攝影
台南七股、將軍、北門等沿海一帶因颱風丹娜絲來襲，昨晚至清晨刮起16級強陣風，一夜狂風洗禮，造成各地許多路段的電線桿幾乎整排全倒。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風昨深夜登陸嘉義、台南交界，讓台南七股、將軍、北門等沿海一帶刮起16級強陣風，一夜狂風洗禮，也造成各地許多房屋鐵皮遭吹掀、電線桿整排全倒，讓台南沿海一帶滿目瘡痍，台南市長黃偉哲今早9點坐鎮災害應變中心，也要求停電部分及早搶修、工務局加快路樹移除工作。

黃偉哲表示，丹娜絲颱風在今早離開，但造成的損害陸續浮現，其中供電部分，台電已調派北部及中部工班南下協助，工務局也將全力配合電線桿修復，目前已有部分地區陸續恢復供電，估計到晚上全部修復完成。

黃偉哲提到，此次颱風最大陣風達16級，許多民眾家戶屋頂都被掀翻，更造成路樹傾斜、倒塌情況相當嚴重，市府會盡速在最短的時間內恢復市容，現階段最重要的目標，是確保供電、供水盡快正常；此外也提醒民眾，在恢復家園時要小心，避免被吹落的招牌屋頂砸傷。

根據南市府統計，截至今上午9時，台南市停電數達15萬6967戶，已復電2萬3049戶，路樹災情467件、廣告招牌災情121件、道路隧道災情16件、橋樑災情1件、積淹水災情19件 、建物毀損241件、民生基礎設施災情417件、車輛交通事故2件、環境污染1件、火災1件、其他災情231件。

記者實際走訪台南七股、將軍、北門等沿海地區，除民宅屋頂鐵皮遭掀翻外，許多路段電線桿幾乎都是整排倒塌，不僅造成停電、停水，連手機通訊、網路都斷聯，更有民眾坦言，「昨晚的風，彷彿是世界末日！」。

另外，北門蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏都因颱風侵襲，相互交疊碰撞破損，許多漁民一早雖趕緊出來查看情況，搶救生財工具，但因丹娜絲無情強襲，恐讓漁民損失慘重。

為加強災後復原，南市府已向國軍申請支援與後備動員，據統計國軍目前已出動20個單位、269人、23輛車輛投入災後支援，其中2支部隊今早已分別前往將軍區與七股區支援。

在交通部分，統計至今上午8時，相關標誌及號誌故障通報計31件，已完成17件，處理中14件，其中影響交通案計5件號誌倒塌，交通局已陸續處理排除中，以具危險性、影響道路通行安全之損害優先處理。

台南北門因颱風丹娜絲來襲，刮起16級強陣風，不少學校鐵門都被吹翻，北門國中校園內今早還有多處積淹水情況。記者萬于甄／攝影
台南北門因颱風丹娜絲來襲，刮起16級強陣風，不少學校鐵門都被吹翻，北門國中校園內今早還有多處積淹水情況。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（左二）今早9點坐鎮災害應變中心，要求停電部分及早搶修、工務局加快路樹移除工作。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（左二）今早9點坐鎮災害應變中心，要求停電部分及早搶修、工務局加快路樹移除工作。圖／南市府提供
國軍今早已分別前往將軍區與七股區支援。記者萬于甄／攝影
國軍今早已分別前往將軍區與七股區支援。記者萬于甄／攝影
台南北門蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏都因颱風侵襲，相互交疊碰撞破損，漁民恐損失慘重。記者萬于甄／攝影
台南北門蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏都因颱風侵襲，相互交疊碰撞破損，漁民恐損失慘重。記者萬于甄／攝影
台南北門蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏都因颱風侵襲，相互交疊碰撞破損，漁民恐損失慘重。記者萬于甄／攝影
台南北門蘆竹溝觀光漁港內的竹筏、膠筏都因颱風侵襲，相互交疊碰撞破損，漁民恐損失慘重。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風 停電 災後 路樹

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