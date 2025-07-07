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丹娜絲吹倒高雄139棵路樹 河水湍急2渡輪停駛…還有2.7萬戶未復電

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
丹娜絲昨夜襲高雄，造成曾經停電戶數38901戶；圖為台電人員冒雨搶修畫面。圖／台電提供
丹娜絲昨夜襲高雄，造成曾經停電戶數38901戶；圖為台電人員冒雨搶修畫面。圖／台電提供

丹娜絲昨夜襲高雄，造成不少災情，13級強陣風追垮139棵路樹；旗津中區汙水處理廠進水導致抽水管突爆裂，導致當地50戶住家淹水，巷弄積水深度達40公分；此外，前鎮河河水湍急，前中和棧旗2航線渡輪被迫今天全天停航；昨風雨交加時，導致38901戶停電，目前仍有27046戶未復電。

丹娜絲昨一夜侵襲高雄，颳起最大曾達13級的強陣風，不少路樹不敵吹襲，東倒西歪，經工務局統計，全市路樹共倒塌約139件。

丹娜絲帶來的強降雨，造成高市29處出現積淹水情形；其中位於澄清湖高爾夫球場旁的松藝路積淹水嚴重封路，民眾質疑，是因為水利單位做滯洪池工程不才導致積水。

位於旗津的中區污水處理廠昨晚因強降雨造成污水廠進水量驟增，抽水系統無法停抽而出現超載情形，導致抽水管線破裂，水溢出後灌進汙水廠附近約50戶住家，巷弄最大積水深度達40公分，讓住戶怨聲載道。

此外，由於前鎮河河流湍急，交通局今天上午宣布，前中航線受前鎮河口水流湍急影響停靠困難，自上午起11時全天暫停營運，棧旗航線也全日停航。

丹娜絲也重創台電設施，昨晚迄今造成包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地區，出現多起停電災情；經台電統計，高雄至今天上午9時，曾經停電戶數38901戶，目前停電戶數仍有27046戶。

丹娜絲昨夜襲高雄，造成曾經停電戶數38901戶；圖為台電人員冒雨搶修畫面。圖／台電提供
丹娜絲昨夜襲高雄，造成曾經停電戶數38901戶；圖為台電人員冒雨搶修畫面。圖／台電提供
丹娜絲襲高雄，造成澄清湖高爾夫球場旁的松藝路積淹水嚴重封路。圖／取自臉書社團「高雄愛樹人」
丹娜絲襲高雄，造成澄清湖高爾夫球場旁的松藝路積淹水嚴重封路。圖／取自臉書社團「高雄愛樹人」
丹娜絲昨夜襲高雄，13級強陣風追垮139棵路樹；工務局人員搶修移除路樹。圖／高市工務局提供
丹娜絲昨夜襲高雄，13級強陣風追垮139棵路樹；工務局人員搶修移除路樹。圖／高市工務局提供
高市旗津中區污水處理廠昨晚因強降雨造成抽水管爆裂，水灌進附近約50戶住家，巷弄內最大積水深度達40公分；水利局緊急搶修，水已漸退。圖／高市水利局提供
高市旗津中區污水處理廠昨晚因強降雨造成抽水管爆裂，水灌進附近約50戶住家，巷弄內最大積水深度達40公分；水利局緊急搶修，水已漸退。圖／高市水利局提供
丹娜絲襲高雄，造成澄清湖高爾夫球場旁的松藝路積淹水嚴重封路。圖／取自臉書社團「高雄愛樹人」
丹娜絲襲高雄，造成澄清湖高爾夫球場旁的松藝路積淹水嚴重封路。圖／取自臉書社團「高雄愛樹人」

丹娜絲颱風 停電 台電 路樹 高雄市

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