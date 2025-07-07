丹娜絲遠離屏東最多停電8326戶 連夜搶修全數復電

丹娜絲颱風遠離曾影響屏東縣8326戶停電，台電指出，主因強陣風致使樹竹、鐵皮等外物碰觸供電線路。而轄區主要停電區域為九如、里港、萬丹及屏東市區，其餘鄉鎮均為零星停電事故。

台電表示，這次丹娜絲颱風期間停電戶最多的九如地區，主因是供電線路因𣊬間陣風造成樹木傾倒，致使台電高壓分歧線斷線事故，搶修人員到達現場基於安全考量，曾短暫停電進行接線及復電，受影響用戶3804戶。

台電屏東區處表示，颱風造成停電在連夜持續搶修，至今(7)日中午10時29分已全部復電，如有通報突發臨時停電事故，將即報即修。

台電呼籲，若遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。