丹娜絲遠離屏東最多停電8326戶 連夜搶修全數復電
丹娜絲颱風遠離曾影響屏東縣8326戶停電，台電指出，主因強陣風致使樹竹、鐵皮等外物碰觸供電線路。而轄區主要停電區域為九如、里港、萬丹及屏東市區，其餘鄉鎮均為零星停電事故。
台電表示，這次丹娜絲颱風期間停電戶最多的九如地區，主因是供電線路因𣊬間陣風造成樹木傾倒，致使台電高壓分歧線斷線事故，搶修人員到達現場基於安全考量，曾短暫停電進行接線及復電，受影響用戶3804戶。
台電屏東區處表示，颱風造成停電在連夜持續搶修，至今(7)日中午10時29分已全部復電，如有通報突發臨時停電事故，將即報即修。
台電呼籲，若遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電表示，若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。
如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言