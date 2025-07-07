賴總統視察中央災害應變中心 指示落實各項防救災工作

賴清德總統6日下午偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。他指示中央各部會與地方政府通力合作、審慎因應，務必要踏實落實各項防救災，做好預防工作，也才能預防進一步的災害。

包括行政院政委季連成、中央災害應變中心指揮官兼內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、數發部長黃彥男、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、環境部長彭啓明、文化部長李遠、退輔會主委嚴德發、交通部次長伍勝園、海委會副主委張忠龍、國防部次長黃佑民及教育部次長朱俊彰等也在座。

賴總統聽取簡報，了解各單位防颱應變工作及防災整備情形之後，首先感謝卓榮泰、劉世芳及所有災害應變中心同仁的辛勞。

賴總統指出，為因應「丹娜絲」颱風來襲，政府於第一時間依法成立災害應變中心，從簡報可以看見中央與地方的用心，無論是國防部、海巡署、警消、台電及自來水公司等相關人力均已到位，包括救災機具、設備、交通運輸等因應方案也一併齊全，顯見災害應變中心已發揮功能。

賴總統提到，此次「丹娜絲」颱風路徑是由南到北，且行經台灣海峽，與過往由東向西的颱風路徑較為不同，加上台灣西部是平原地形，人口較為密集，影響衝擊層面較大。中央氣象署也預報「丹娜絲」颱風眼已轉趨清楚，強度也增強到中度颱風等級，請中央與地方災害應變中心持續通力合作、審慎因應，共同面對此次颱風的挑戰。

賴總統表示，為了因應「丹娜絲」颱風帶來的影響，中央氣象署已偵測預報雨量較大區域、土石流風險較高地區可能會有孤島效應等，在這種狀況之下，政府就應依法進行預防性撤離，才能因應快速轉變的情勢所帶來的災害。