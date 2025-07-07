快訊

土城凶殺案！男子當街砍殺妻、小姨子逃逸 2人無生命跡象

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「運勢上揚」：豐厚獎金入袋

辜仲諒想換手機報到地點…法官「戴腳環最方便」 他回：實在不能看

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統視察中央災害應變中心 指示落實各項防救災工作

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。總統府／提供
賴清德總統前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。總統府／提供

賴清德總統6日下午偕同行政院卓榮泰前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。他指示中央各部會與地方政府通力合作、審慎因應，務必要踏實落實各項防救災，做好預防工作，也才能預防進一步的災害。

包括行政院政委季連成、中央災害應變中心指揮官兼內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、數發部長黃彥男、原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur、環境部長彭啓明、文化部長李遠、退輔會主委嚴德發、交通部次長伍勝園、海委會副主委張忠龍、國防部次長黃佑民及教育部次長朱俊彰等也在座。

賴總統聽取簡報，了解各單位防颱應變工作及防災整備情形之後，首先感謝卓榮泰、劉世芳及所有災害應變中心同仁的辛勞。

賴總統指出，為因應「丹娜絲」颱風來襲，政府於第一時間依法成立災害應變中心，從簡報可以看見中央與地方的用心，無論是國防部、海巡署、警消、台電及自來水公司等相關人力均已到位，包括救災機具、設備、交通運輸等因應方案也一併齊全，顯見災害應變中心已發揮功能。

賴總統提到，此次「丹娜絲」颱風路徑是由南到北，且行經台灣海峽，與過往由東向西的颱風路徑較為不同，加上台灣西部是平原地形，人口較為密集，影響衝擊層面較大。中央氣象署也預報「丹娜絲」颱風眼已轉趨清楚，強度也增強到中度颱風等級，請中央與地方災害應變中心持續通力合作、審慎因應，共同面對此次颱風的挑戰。

賴總統表示，為了因應「丹娜絲」颱風帶來的影響，中央氣象署已偵測預報雨量較大區域、土石流風險較高地區可能會有孤島效應等，在這種狀況之下，政府就應依法進行預防性撤離，才能因應快速轉變的情勢所帶來的災害。

賴總統強調，中央災害應變中心已律定各項應變工作，不論是中央或地方，都務必要踏實落實各項防救災，做好預防工作，也才能預防進一步的災害。

賴清德總統前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。總統府／提供
賴清德總統前往中央災害應變中心，視察丹娜絲颱風防災應變整備工作。總統府／提供

丹娜絲颱風 卓榮泰 氣象署 行政院 賴清德

延伸閱讀

陸上颱風警報解除 台灣本島脫離丹娜絲暴風圈

氣象署：丹娜絲為有紀錄以來 首個嘉義登陸的颱風

丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電

丹娜絲來襲 7日航班各家國際線航班異動一次看

相關新聞

汙水爆管大半高雄髒水衝屋內 直擊淹水瞬間居民痛斥人禍

高雄旗津中區汙水處理廠因超載「爆管」，大量髒汙水昨深夜灌入周邊民宅，直到今早8時許，汙水才陸續退去，但在陽光曝曬下傳出陣...

丹娜絲颱風布袋登陸 布袋港百威貨輪斷繩漂流撞上山寶、海勝貨輪

中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義縣布袋鎮，創120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭強風重創，高...

小貨車加載重物仍吹倒10公尺外 雲林人見識丹娜絲威力

丹娜絲今天凌晨橫掃雲林，北港鎮是襲擊雲林的第1站，狂風暴雨，不到10分鐘北港、水林、口湖沿海隨即傳出災情，上千戶陸續停電...

台電搶修中！丹娜絲颱風襲台 一度高達68萬戶停電、現有39萬戶待復電

台電7日表示，丹娜絲颱風襲台，截至今日中午12時，全國曾停電戶數680,127戶，其中287,360戶已修復，392,7...

嘉義縣逾300根電線桿被吹倒 輸電鐵塔倒塌釀12萬戶停電

丹娜絲颱風深夜登陸嘉義縣布袋鎮，帶來驚人風勢，不只路樹被連根拔起，還有超過300支電線桿被吹倒，沿海多處輸電鐵塔倒塌，導...

丹娜絲颱風發威 高雄興達港颳強風掀翻遊艇

颱風丹娜絲，6日攜著16級強陣風襲擊南台灣，停靠在高雄和台南碼頭的遊艇，陸續傳出災情，一艘停靠在興達港的遊艇翻覆沉沒，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。