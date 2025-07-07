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颱風丹娜絲釀中南部停電災情 台南逾16萬戶待搶修

中央社／ 台北7日電
颱風丹娜絲襲台，南投縣多處樹木傾倒，台灣電力公司南投區營業處統計，截至7日上午9時仍有1萬7162戶停電，主因多為樹木及竹林傾倒壓損供電線路與設備，持續搶修，盼停電影響降到最低。（台電公司南投區處提供）
颱風丹娜絲襲台，南投縣多處樹木傾倒，台灣電力公司南投區營業處統計，截至7日上午9時仍有1萬7162戶停電，主因多為樹木及竹林傾倒壓損供電線路與設備，持續搶修，盼停電影響降到最低。（台電公司南投區處提供）

颱風丹娜絲最快今天午後解除陸警，根據台電統計，截至今天上午11時，全台曾停電戶數66萬6330戶，40萬7124戶尚未復電；其中，台南市、嘉義縣為重災區，各有逾16萬、13萬戶仍待搶修。

颱風丹娜絲襲台，台電指出，截至今天上午11時，全台曾停電戶數66萬6330戶，其中25萬9206戶已修復，40萬7124戶尚未復電。

尚未復電縣市包括台南市16萬5346戶、嘉義縣13萬7323戶、嘉義市3萬3022戶、雲林縣2萬8621戶、高雄市1萬8279戶、南投縣1萬2718戶、桃園市8191戶、苗栗縣1753戶、新竹縣1094戶、新北市601戶、彰化縣93戶、新竹市37戶、台中市36戶、台北市10戶。

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