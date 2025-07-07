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颱風造成嘉縣1死58傷 逾百件民生基礎設施受損

中央社／ 嘉義縣7日電

嘉義縣政府今天上午10時表示，颱風丹娜絲在縣內造成58人受傷1人車禍死亡，民生及基礎設施受損116件，路樹倒塌80件以上，今天全面展開善後工作，力拚明天上班前恢復道路通行。

嘉義縣災害應變中心上午10時舉行第三次工作會報指出，颱風造成路樹倒塌80件、廣告招牌損毀13件、建物毀損40件、民生及基礎設施受損116件、鐵捲門損壞等其他災情93件，原本上午6時統計無人傷亡，更正成58人受傷1人開車自撞死亡。

此外，台電統計嘉義縣近12萬多戶停電，目前只恢復700多戶電力供應。公路災情9件，已搶通2處，另外預警性封橋、封路7處，將依實際狀況陸續開放通行。全縣累積淹水20處，已退水18處，剩東石鄉型厝村及布袋鎮新民里2處淹水狀況尚未排除。

縣府表示，縣內17校回報有樹木倒塌、鐵門變形或損毀、玻璃及採光罩遮雨棚破損等情形。有62名遊客因颱風滯留山區9間飯店或民宿，已請山區旅宿業者維護遊客安全，視情況協助遊客下山，以避免意外發生。

農業處表示，各地區陸續回報果園、漁船、養殖設備損毀等災情，正在了解詳細狀況，並提醒民眾將毀損狀況拍照記錄，以便後續向當地公所申請災害補貼。

縣長翁章梁表示，當務之急為恢復民生用水、用電及清除公路障礙。今天全面展開善後工作，力拚在明日上班前恢復基本道路通行，並呼籲民眾協助整理住家環境，共同為家園復原努力。

丹娜絲颱風

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