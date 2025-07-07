17級強陣風狂掃雲林 51處抽水站停電中、玉米倒一片

丹娜絲颱風強勁風勢狂掃中南部，雲林縣一度出現17級強陣風，有民眾車子被吹翻到田裡受傷，全縣有18人因風災就醫，至上午9時仍有3萬多戶停電中，口湖、水林有51站抽水站停電中，縣長張麗善表示，縣內高莖作物受損嚴重，因最大陣風已符合天然災害救助天氣參數，建請中央「全品項免現勘」，啟動天然災害救助，協助雲林縣農民。

雲林縣政府今上午9時召開丹娜絲颱風第三次工作會議，全縣撤離105人，民生、路數倒塌等災害通報件數逾200件，累計停電戶數逾8萬多戶，截至10時仍有3.3萬戶停電中，包括聖誕老人長期照顧中心、古坑老人長期照顧中心都停電中。

縣府水利處表示，目前口湖、水林有51站抽水站停電中，其中20站沒有發電機，將會進行調度。衛生局指出，因風災就醫民眾有18人，其中10人已出院。

雲林縣警察局統計，截至今天上午有10座橋封橋，包括斗南行長橋、善功橋、仁忠橋、大埤鄉仁絡橋、元長鄉新吉村浮水橋及四湖鄉海新橋等10座。另崙背154線舊庄段預防性封路。

農業處長魏勝德表示，這次農損以玉米、香蕉等高莖作物受損嚴重，依據農業天然災害救助辦法第六條第5項規定及適用天氣參數之氣象站及地區核算，全縣20鄉鎮除麥寮鄉、東勢鄉、台西鄉等三鄉鎮外，均有達到最大陣風10級以上，符合天氣參數規定，將建議中央公告辦理全縣農業天然災害救助。

項目有硬質玉米、高梁、青割玉米、柑橘類、番荔枝、番石榴、木瓜、蓮霧、百香果、食用玉米、龍鬚菜、芋頭、青蒜、韭菜、青蔥等，其餘品項請各公所加強查報，另香蕉沒有納入參數規定，也將加強查報。

這次颱風造成台南麻豆文旦損失嚴重，雲林斗六也是文旦產區，斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六文旦尚未進入入漿期，加上農民在颱風前都已加固，目前落果情況不嚴重，後續影響有待觀察。

張麗善表示，颱風造成的災害不僅路樹倒塌，更嚴重的是電力供應受到嚴重影響，包括養殖區、排水系統與抽水站都受到影響，目前台電搶修中，希望能在今天下午5時前全縣恢復供電。