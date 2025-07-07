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台南七股平房強風吹翻屋頂！砸到隔壁鄰居屋頂 風雨慘灌入
丹娜絲颱風昨晚重創台南，沿海地區強風豪雨，七股區中寮里有棟1層樓的平房，屋頂竟遭整個吹翻掀開、窗戶吹破，幾乎只剩結構本體，屋頂還噴飛砸到鄰居的屋子，造成鄰居房屋的屋頂同樣裂開，兩戶室內都慘遭風雨灌入，情況相當慘。
七股區中寮里1層樓平房的女住戶說，昨晚風雨很大，她下班回家開車回家，不停收到警報簡訊，由於風真的太大，還先在車內坐了快1小才進去。
女住戶指出，深夜11、12時，整個屋子傳出「乒乒砰砰」聲響，有東西一直掉落，因風太大一度不敢外出，後來才發現屋頂掀翻，屋外整個都毀了，「是第1次這樣」。
屋頂被吹翻噴飛，隔壁陳姓住戶查看，發現屋頂撞到自家屋頂也導致破裂，他說，昨晚風雨很大，外面「砰砰聲」很多，不敢外出，等到凌晨2點多風較小外出查看，發現隔壁屋頂整個飛過來，撞破屋頂，風雨都灌入，「住60幾年，這次風雨最大」。
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