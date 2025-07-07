丹娜絲颱風半夜強風掀屋頂 嘉義1家4口度過驚魂夜

丹娜絲颱風登陸強風帶來嘉義地區重大災情，凌晨1時左右強風將一處民宅屋頂掀翻，一家4口在驚嚇中度過驚魂一夜。

涂小姐表示，颱風來襲全家人都待在家裡，外面風聲嘯嘯有著不安氛圍，家人也禁閉門窗目睡覺，在凌晨1時左右，突然一陣巨響，整片屋頂都被掀開，整個家陷入風雨中，就讀小四、小六的2個兒子和丈夫只能躲在暫避風雨的屋簷下，一直到3時左右風雨稍歇，才能放鬆心情，早上6時許看到屋內一片狼藉，仍餘驚魂未定，全家人暫時居住瓊親家。

全家人暫時居住親友家，上午她回家整理物品，看到殘破的家園還是餘悸猶存，她說，住在這裡有10多年，以往遇過颱風都安然度過，沒想到這次竟然會將整個屋頂掀開，幸好全家人都平安。