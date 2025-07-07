影／丹娜絲橫掃南台灣 台南市區災情慘重

中央氣象署今天清晨宣布，第4號颱風「丹娜絲」已減弱為輕度颱風，而其中心已在早上6點左右從桃園、新竹交界附近出海。天氣粉專在Threads貼文，提到台南氣象站一度測到13級風，直接吹出站史第三名，「可說是近代台南最狂的颱風夜了」，天亮後台南市區滿面瘡痍，許多廣告招牌被整個吹不見，還有路樹倒塌及鐵皮屋傾斜的狀況，沿海許多城鎮屋頂掀飛電線桿折斷，也造成上萬戶大停電，許多民眾早起清理家園，而北門南鯤鯓代天府前的大牌樓則是被強風吹垮，畫面十分震撼，一大早天還沒亮工程人員就趕著清理，希望能最快時間恢復市容。

丹娜絲颱風昨晚強風豪雨重創台南，道路滿目瘡痍，市區有廣告鐵架橫倒路中、電線桿倒下砸中車輛，更有大量路樹被吹翻，尤其截至上午10點，還有超過15萬戶停電中，有加油站因此無法營業，業者趁機整理周遭環境，直呼「第一次看這麼嚴重」。台電統計，截至上午10點，台南尚未恢復供電有15萬7091戶，而遭颱風影響曾經停電過戶數高達18萬140戶。