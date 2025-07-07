影／丹娜絲狂風肆虐南投2.1萬戶停電 這地區最慘…搶修中

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供

丹娜絲颱風昨深夜從嘉義登陸，雖今晨已從園、新竹交界附近出海，但風雨狂掃中南部，南投縣遭強風豪雨肆虐，今凌晨陸續傳出路樹倒塌、停電等災情，最高達2.1萬戶停電，集中在竹山、水里及鹿谷等地，經搶修，仍約有1.7萬戶停電。

丹娜絲颱風昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，因未遭中央山脈破壞結構，沿台灣海峽長驅直上陸地，風雨驚人，雲林口湖甚至測得17級強陣風。

南投縣約在今凌晨1時許開始感受到其風雨威力，尤以濁水溪流域竹山、鹿谷等地感受尤為明顯，鹿谷出現11級陣風，玉山也測得13級強陣風，一夜狂風暴雨，不少路樹被吹倒，陸續傳出停電災情；另投89線37.6 K處坍方，交通受阻。

台電南投區營業處表示，受颱風影響，南投地區今凌晨出現強風豪雨，大量樹木及竹林倒塌壓壞供電線路與設備，造成多處配電線路受損，停電情況集中在竹山、水里及鹿谷等地區，最高達2萬1542戶停電，經搶修，尚有約1.7萬戶停電。

為盡速恢復民生供電，台電迅速召集近200名人力投入搶修，同步調派工程車輛 31輛、吊臂車9輛、昇空車27輛及其他相關機具設備，以利修復作業；同時呼籲民眾，若在見到電線掉落或裸露，請立即通報台電，切勿觸碰，以免發生觸電。

台電南投區處也提醒，該處配電自動化系統會即時監測各主要配電線路，有異常就會馬上派員搶修，盼民眾耐心等候，民眾也可透過台電 APP或官網（https://www.taipower.com.tw）「颱風停復電資訊」專區查詢或通報停電資訊，也可撥打1911或049-2350101通報。

受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供
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受丹娜絲颱風影響，南投縣遭強風豪雨肆虐，一度有2.1萬戶停電，集中竹山、水里及鹿谷等地區，台電搶修中。圖／台電南投區營業處提供

丹娜絲颱風 停電 南投縣 台電

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