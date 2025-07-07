影／丹娜絲狂風肆虐南投2.1萬戶停電 這地區最慘…搶修中

丹娜絲颱風昨深夜從嘉義登陸，雖今晨已從園、新竹交界附近出海，但風雨狂掃中南部，南投縣遭強風豪雨肆虐，今凌晨陸續傳出路樹倒塌、停電等災情，最高達2.1萬戶停電，集中在竹山、水里及鹿谷等地，經搶修，仍約有1.7萬戶停電。

丹娜絲颱風昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，因未遭中央山脈破壞結構，沿台灣海峽長驅直上陸地，風雨驚人，雲林口湖甚至測得17級強陣風。

南投縣約在今凌晨1時許開始感受到其風雨威力，尤以濁水溪流域竹山、鹿谷等地感受尤為明顯，鹿谷出現11級陣風，玉山也測得13級強陣風，一夜狂風暴雨，不少路樹被吹倒，陸續傳出停電災情；另投89線37.6 K處坍方，交通受阻。

台電南投區營業處表示，受颱風影響，南投地區今凌晨出現強風豪雨，大量樹木及竹林倒塌壓壞供電線路與設備，造成多處配電線路受損，停電情況集中在竹山、水里及鹿谷等地區，最高達2萬1542戶停電，經搶修，尚有約1.7萬戶停電。

為盡速恢復民生供電，台電迅速召集近200名人力投入搶修，同步調派工程車輛 31輛、吊臂車9輛、昇空車27輛及其他相關機具設備，以利修復作業；同時呼籲民眾，若在見到電線掉落或裸露，請立即通報台電，切勿觸碰，以免發生觸電。