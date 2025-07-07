丹娜絲颱風襲高雄…澄清湖高球場溢流路面嚴重積水 環團批人禍

高雄市鳥松區松藝路今晨遭丹娜絲颱風帶來豪雨侵襲，出現嚴重積水，環團痛批此為人禍，直指高市府水利局在澄清湖高爾夫球場內新設滯洪池，砍除森林緩衝帶、拆除原有溢洪口，導致排水功能失衡、黃土流入道路與水源保護區，應盡速變更設計恢復雙重保障。

森林城市協會理事長莊傑任指出，澄清湖高球場屬於水源保護區，原本場內已有一處澆灌用蓄水池可自然溢洪，只要在出口設置水閘門，結合周邊森林緩衝帶的滯留與過濾功能，就能穩定管控雨季排水，保護澄清湖飲用水水質。

「結果市府卻選擇最糟方案。」莊傑任表示，水利局拆除原有溢洪口，將中間緩衝的森林帶剷平，改在松藝路下方設置滯洪池與水閘門，但排水管徑設計變小，缺乏完整水土保持計畫，增加排水阻塞與黃土沖刷風險。

莊傑任批評，颱風豪雨一來，松藝路發生前所未見淹水狀況，證明新設滯洪池設計根本無法承受極端氣候挑戰，「完全被我們料中」，今天上午封路現場可見大量泥水與黃土湧入路面，恐有部分已流進澄清湖水庫。

水利局先前曾駁斥質疑，強調新設滯洪池位於最低窪地段，最能控制高球場排水出流，事實證明「最低窪不等於最好設置點，水流的過程、涵養、過濾機制都被忽略。」

他指出，現場未完成水土保持設施，與過去市府針對大樹區光電案違反水保法開罰的情況雷同，質疑市府自家工程卻無視違規，「這跟雙重標準有什麼兩樣？」