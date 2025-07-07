高雄豪雨中區汙水管爆管 髒水灌入民房50戶受災

颱風「丹娜絲」颳起強風、豪雨，高雄旗津中區汙水處理廠因進水量驟增，導致抽水系統超載「爆管」，大量汙水湧出，一度造成附近民宅淹水40公分，今上午水利局緊急架設防水設施，改道後暫時控制災情。

根據中央氣象署資料，旗津區累積降雨自昨零時至今清晨10時許，累積降雨量約265毫米，因連續強降雨造成汙水廠進水量驟增，位於旗津中洲的中區汙水廠抽水系統無法停抽而出現超載，導致導致抽水管線破裂。

管線爆裂後，大量汙水漫至旗津路一帶，最後流入附近民宅，造成約50戶住家發生淹水，巷弄內最大積水深度達40公分。

高雄市水利局昨獲報後，動員相關機具與人力進駐現場，完成導水路線開闢與防水設施架設，並於今日上午7時30分完成改道作業，有效控制災情，防止進一步擴大。

水利局表示，為維持抽送系統穩定運作，應變團隊通宵搶修，除開闢緊急導水路線與設置廠區防水擋板外，同步完成碟閥切換與部分馬達調控等作業，確保整體排水效能不受影響。

目前現場由操作廠商持續駐點支援，水利局也已著手協調相關單位，儘速推動環境清理、災損查報與補償協處等後續作業，全力協助受影響居民早日恢復正常生活。

昨天晚上旗津污水處理廠疑似管線破裂造成旗津區上竹里淹水。高雄市議員簡煥宗提供

昨天晚上旗津污水處理廠疑似管線破裂造成旗津區上竹里淹水。高雄市議員簡煥宗提供