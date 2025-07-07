丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電

丹娜絲颱風昨晚強風豪雨重創台南，道路滿目瘡痍，市區有廣告鐵架橫倒路中、電線桿倒下砸中車輛，更有大量路樹被吹翻，尤其截至上午10點，還有超過15萬戶停電中，有加油站因此無法營業，業者趁機整理周遭環境，直呼「第一次看這麼嚴重」。

台電統計，截至上午10點，台南尚未恢復供電有15萬7091戶，而遭颱風影響曾經停電過戶數高達18萬140戶。

台南安南區鄰近海區，但人口又密集，目前多處停電中，有居民說，昨晚11點多開始停電，到上午8點多依然沒復電，聽到風聲「轟轟叫」，後來聽到「砰」的聲響，電線桿就倒了。