丹娜絲狂風 台南街道滿目瘡痍 仍逾15萬戶停電
丹娜絲颱風昨晚強風豪雨重創台南，道路滿目瘡痍，市區有廣告鐵架橫倒路中、電線桿倒下砸中車輛，更有大量路樹被吹翻，尤其截至上午10點，還有超過15萬戶停電中，有加油站因此無法營業，業者趁機整理周遭環境，直呼「第一次看這麼嚴重」。
台電統計，截至上午10點，台南尚未恢復供電有15萬7091戶，而遭颱風影響曾經停電過戶數高達18萬140戶。
台南安南區鄰近海區，但人口又密集，目前多處停電中，有居民說，昨晚11點多開始停電，到上午8點多依然沒復電，聽到風聲「轟轟叫」，後來聽到「砰」的聲響，電線桿就倒了。
安南區台17線的1處加油站，也因停電上午無法營業，但建築主體天花板脫落、招牌被吹壞、盆栽倒一排等狀況相當慘，業者前來整理環境，表示怕有人進來受傷害，有請人來拆除危險物品，她表示，自己也是第一次看到這麼危險的颱風。
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