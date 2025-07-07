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影／台南原市區累計6人傷 新營有老人家房屋半夜遭吹倒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
網友pupu20230427也在社群媒體threads分享新營太子宮一帶拍攝的影片，指出「獨居老人需要幫忙，深夜獨居在老宅，颱風吹垮磚頭牆，老伯住在裡面」。圖／網友pupu20230427授權提供
網友pupu20230427也在社群媒體threads分享新營太子宮一帶拍攝的影片，指出「獨居老人需要幫忙，深夜獨居在老宅，颱風吹垮磚頭牆，老伯住在裡面」。圖／網友pupu20230427授權提供

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜後，台南市東區、安南區、北區、安平區、南區、中西區等原市區範圍出現多起災情，包括工地圍籬、鐵皮、廣告招牌、牌樓、路樹倒塌、號誌故障、協助撤離民眾、積淹水、電線掉落、水塔倒塌、車輛、冰櫃、水塔移位到馬路等

台南市網友pupu20230427也在社群媒體threads分享新營太子宮一帶拍攝的影片，指出「獨居老人需要幫忙，深夜獨居在老宅，颱風吹垮磚頭牆，老伯住在裡面，頭部膝蓋受傷，暫住朋友家，老伯稱無聯繫子女#台南#太子宮 #角帶圍」，影片中老人家說半夜睡在家裡，房子就垮了。

台南市警第一分局指出，東區累計路樹22件倒塌、招牌災情5件、地下道預警封閉1處，已解除；其他災情20件大多圍籬倒塌，無傷亡，管制中26件、解除22件。另外，崇賢七街箱型貨車，目前因颱風位移擦撞轎車橫在路中，佔一線車道，正處理中。

台南市警第二分局統計，中西區災情計15件、1人受傷，分別為路樹倒塌4件、廣告招牌倒塌9件、建物毀損（板模掉落）1件、其他1件（鐵條掉落）。

台南市警第三分局表示，安南區災情計50件，所幸無人傷亡，案類分別為廣告招牌倒塌7件、路樹倒塌18件、號誌故障1件、協助撤離民眾7人、積淹水2處、其他18件（如工地圍籬、鐵皮倒塌、電線掉落2件、水塔倒塌等），管制中26件、解除22件。

台南市警第四分局說明，安平區安北路壘球場及小北百貨招牌掉落比較嚴重，其餘多數是零星災情，如路樹倒塌、機車倒地，目前沒有人員傷亡。

台南市警第五分局統計北區災情計56件、5人輕傷，分別為工地防護網破損1件、冰櫃佔用道路1件、帆布破損2件、 廣告招牌倒塌5件、屋頂排水脫落1件、圍籬倒塌2件、牌樓倒塌3件、路樹倒塌34件、電線垂落2件、標示牌倒塌1件、鐵皮掉落1件、鷹架倒塌3件。

台南市警第六分局統計南區災情，包括路樹倒塌32件、廣告招牌災情9件、其他災情（帆布、鐵器等、鐵皮掉落）12件、淹水0處、海邊口頭勸離6件6人、勸導單5件5人，無人傷亡。

網友pupu20230427也在社群媒體threads分享新營太子宮一帶拍攝的影片，指出「獨居老人需要幫忙，深夜獨居在老宅，颱風吹垮磚頭牆，老伯住在裡面」。圖／網友pupu20230427授權提供
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丹娜絲颱風 台南 房子 淹水 獨居老人

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