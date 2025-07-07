丹娜絲颱風狂掃中南部 專家釋為何全台最強17級陣風出現在雲林

丹娜絲颱風狂掃中南部，昨晚深夜從嘉義縣布袋登陸，全台觀測瞬間陣風最強落在雲林口湖宜梧測站，今凌晨0時、1時都測到瞬間17級陣風，氣象站表示，應是颱風眼牆經過宜梧測站，才會出現17級陣風，雲林縣因颱風帶來的強勁風勢，有許多路樹倒塌，甚至有民眾的車輛被風吹翻到田裡受傷，目前仍在救治中。

丹娜絲颱風昨晚11時40分從嘉義縣布袋登陸，狂掃中南部，雲林宜梧氣象監測站在今凌晨0時、1時都測到瞬間17級陣風，為全台最強瞬間陣風，雲林北港甚至有一名8旬老翁因為車子被吹翻到田裡受傷，目前仍在醫院救治中。

古坑氣象站主任楊明雄表示，17級陣風相當於每秒57.3公尺的風速，人車經過都很危險，隨時會被吹走，不宜外出，至於為何颱風從嘉義登陸，卻在宜梧測得最強瞬間陣風，他解釋，剛好颱風眼牆經過宜梧測站，才會出現17級陣風。