丹娜絲颱風 出海嘉義災情陸續傳出…多人被割傷、10萬戶停電與停水

中颱丹娜絲昨天深夜登陸嘉義，13級強風長驅直入，颱風出海，一夜狂風肆虐，白天災情陸續傳出，嘉縣市停電15萬864戶，水公司水上鄉淨水場場受電力不穩，出水馬達跳脫，影響沿海太保麻豆店約2千戶，義竹鄉好美里約400戶，其餘用戶水壓恢復中，停水停電，災民叫苦，嘉市消防局獲報有10人玻璃割傷、跌倒受傷。

番路鄉仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處，大樓沒水又沒電，很難生活，社區多戶人玻璃窗爆發，家裡一夜灌風灌水，慘不忍睹。嘉市有里長請立委王美惠協助，動員國軍協助救災，清理公共場域風災家園。

丹娜絲颱風強襲，台電嘉義區處說，嘉義縣市累計15萬864戶停電 經漏夜搶修復電逾2萬戶，仍逾12萬戶待復電，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。