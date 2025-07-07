丹娜絲颱風 出海嘉義災情陸續傳出…多人被割傷、10萬戶停電與停水
中颱丹娜絲昨天深夜登陸嘉義，13級強風長驅直入，颱風出海，一夜狂風肆虐，白天災情陸續傳出，嘉縣市停電15萬864戶，水公司水上鄉淨水場場受電力不穩，出水馬達跳脫，影響沿海太保麻豆店約2千戶，義竹鄉好美里約400戶，其餘用戶水壓恢復中，停水停電，災民叫苦，嘉市消防局獲報有10人玻璃割傷、跌倒受傷。
番路鄉仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處，大樓沒水又沒電，很難生活，社區多戶人玻璃窗爆發，家裡一夜灌風灌水，慘不忍睹。嘉市有里長請立委王美惠協助，動員國軍協助救災，清理公共場域風災家園。
丹娜絲颱風強襲，台電嘉義區處說，嘉義縣市累計15萬864戶停電 經漏夜搶修復電逾2萬戶，仍逾12萬戶待復電，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。
嘉市消防局統計，截至目前災情共430件，路樹災情130件，道路、隧道災情2件，廣告招牌災情35件，積淹水災情2件，建物毀損39件，民生、基礎設施災情75件，車輛、交通事故2件，火災4件，其他災情141件 鐵捲門破壞等，另有10人玻璃割傷、跌倒受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言