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丹娜絲颱風 出海嘉義災情陸續傳出…多人被割傷、10萬戶停電與停水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝
嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝

中颱丹娜絲昨天深夜登陸嘉義，13級強風長驅直入，颱風出海，一夜狂風肆虐，白天災情陸續傳出，嘉縣市停電15萬864戶，水公司水上鄉淨水場場受電力不穩，出水馬達跳脫，影響沿海太保麻豆店約2千戶，義竹鄉好美里約400戶，其餘用戶水壓恢復中，停水停電，災民叫苦，嘉市消防局獲報有10人玻璃割傷、跌倒受傷。

番路鄉仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處，大樓沒水又沒電，很難生活，社區多戶人玻璃窗爆發，家裡一夜灌風灌水，慘不忍睹。嘉市有里長請立委王美惠協助，動員國軍協助救災，清理公共場域風災家園。

丹娜絲颱風強襲，台電嘉義區處說，嘉義縣市累計15萬864戶停電　經漏夜搶修復電逾2萬戶，仍逾12萬戶待復電，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。

嘉市消防局統計，截至目前災情共430件，路樹災情130件，道路、隧道災情2件，廣告招牌災情35件，積淹水災情2件，建物毀損39件，民生、基礎設施災情75件，車輛、交通事故2件，火災4件，其他災情141件 鐵捲門破壞等，另有10人玻璃割傷、跌倒受傷。

嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝
嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝
嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝
嘉縣仁義潭附近「嘉南第一景」社區住戶，傳來求救災情照片，希望相關單位協助處。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風 交通事故 停電 嘉義 玻璃窗

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