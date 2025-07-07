丹娜絲襲台屏東山區雨彈襲擊 牡丹鄉2天累計雨量631毫米

丹娜絲襲台，屏東山區雨彈襲擊，牡丹鄉牡丹村雨量測站，從前兩天0時到今上午9時，累計雨量631毫米，全台最高。屏東縣原鄉撤離人數434人，依親288人、安置146人。中央氣象署提醒，7日屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。縣府原民處提醒，山上仍處於土石流警戒，盡可能減少外出。

中央氣象署雨量觀測，前兩天0時到至今9時前100名雨量站資料，前10名有6名都在屏東縣牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉雨量測站，牡丹鄉牡丹村第七河川分署測站雨量最高累計631毫米。

原民處表示，5個原鄉、12個部落撤離，撤離人數434人，來義鄉公所昨晚8時起針對來義村、義林村、中丹林實施強制撤離，聯合軍方、消防與警方共同執行撤離作業，撤離134人均為依親。

原民處表示，截至今天上午7點原鄉共撤離434人，包括霧台鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉與滿州鄉，依親撤離288人、安置146人；今天風雨逐漸減弱後，下午之後鄉親會陸續返回家園，仍提醒呼籲大家，山上處於土石流警戒，請大家還是要非常小心，盡可能減少外出。

今天清晨民眾報案，獅子鄉內文村邊坡有土石崩落、獅子鄉往內海產業道路出現土石災情。枋寮警分局表示，內文村土石崩落，警方到達現場，因大雨導致邊坡滑落，道路雙向無法通行，現場拉起封鎖線擺放交通錐，防止意外發生，警方也通知獅子鄉公所處理清除；內文村土石崩落，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。