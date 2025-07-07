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丹娜絲襲台屏東山區雨彈襲擊 牡丹鄉2天累計雨量631毫米

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離，警方、公所人員逐戶清查。記者劉星君／翻攝
屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離，警方、公所人員逐戶清查。記者劉星君／翻攝

丹娜絲襲台，屏東山區雨彈襲擊，牡丹鄉牡丹村雨量測站，從前兩天0時到今上午9時，累計雨量631毫米，全台最高。屏東縣原鄉撤離人數434人，依親288人、安置146人。中央氣象署提醒，7日屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。縣府原民處提醒，山上仍處於土石流警戒，盡可能減少外出。

中央氣象署雨量觀測，前兩天0時到至今9時前100名雨量站資料，前10名有6名都在屏東縣牡丹鄉、獅子鄉、春日鄉雨量測站，牡丹鄉牡丹村第七河川分署測站雨量最高累計631毫米。

原民處表示，5個原鄉、12個部落撤離，撤離人數434人，來義鄉公所昨晚8時起針對來義村、義林村、中丹林實施強制撤離，聯合軍方、消防與警方共同執行撤離作業，撤離134人均為依親。

原民處表示，截至今天上午7點原鄉共撤離434人，包括霧台鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉與滿州鄉，依親撤離288人、安置146人；今天風雨逐漸減弱後，下午之後鄉親會陸續返回家園，仍提醒呼籲大家，山上處於土石流警戒，請大家還是要非常小心，盡可能減少外出。

今天清晨民眾報案，獅子鄉內文村邊坡有土石崩落、獅子鄉往內海產業道路出現土石災情。枋寮警分局表示，內文村土石崩落，警方到達現場，因大雨導致邊坡滑落，道路雙向無法通行，現場拉起封鎖線擺放交通錐，防止意外發生，警方也通知獅子鄉公所處理清除；內文村土石崩落，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。

今凌晨的雨勢大多下在屏北山區，屏東縣內埔鄉龍崗路與信東路段出現積淹水情況，淹水約30公分，警方到場放交通錐警示提醒路過民眾。

屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離。記者劉星君／翻攝
屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉內文村邊坡今清晨有民眾通報有土石崩落，警方到場拉起封鎖線並擺放交通錐警示。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉內文村邊坡今清晨有民眾通報有土石崩落，警方到場拉起封鎖線並擺放交通錐警示。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉往內海產業道路今清晨出現土石災情，警方發現，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉往內海產業道路今清晨出現土石災情，警方發現，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉往內海產業道路今清晨出現土石災情，警方發現，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。記者劉星君／翻攝
屏東縣獅子鄉往內海產業道路今清晨出現土石災情，警方發現，因大雨導致邊坡土石滑落到道路，現場尚有一半可通行，警方現場擺放交通錐，警示用路人，防止意外發生。記者劉星君／翻攝
屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離，用公所的幸福巴士將長輩載下山。記者劉星君／翻攝
屏東縣來義鄉公所昨天晚間8時展開強制性撤離，用公所的幸福巴士將長輩載下山。記者劉星君／翻攝

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