丹娜絲颱風嘉義多地斷電、斷訊 風大雨大讓人好驚心

丹娜絲颱風登陸台灣，在嘉義地區於凌晨零時左右開始感受到颱風的威力，雨勢在強風的帶動下顯得十分可怕，尤其強風吹打著窗讓許多嘉義人不能安眠，且多處地區傳停電、斷訊，在黑暗中更是膽戰心驚，網友說「風大雨大讓人好驚心」。台電嘉義區處表示，目前強風驟雨電力調度中，又通訊中斷，需共體時艱。

今天凌晨零時左右，颱風帶來的強風十分驚人，網友「有東西砸在屋頂上我要嚇死了」、「風大到無法安心睡覺」、「都覺徥玻璃門被被吹破」、「外面天氣+停電真的很害怕」。在嘉義中擔心害怕中，各地又陸續傳來停電，但大家似能體諒台電人員的辛苦「這種天氣台電應該沒法搶修，大家加油」、「等明後天搶修吧！不然這種天氣搶修很危險」。