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丹娜絲颱風襲台…台中累計破2千戶停電 疑因鳥衝擊高壓電塔

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早主持颱風災害應變工作會議。記者陳宏睿／攝影
台中市長盧秀燕今早主持颱風災害應變工作會議。記者陳宏睿／攝影

颱風丹娜絲已在今天減弱為輕颱，台中市長盧秀燕今早主持災害應變中心工作會報，其中颱風造成累積清水區有2721戶停電，疑因鳥獸衝擊高壓電塔，不過截至上午8時，已全部恢復供電，另外中華電信、台水、天然氣也正常。

市府經發局表示，目前全市供電、供水、天然氣、中華電信都運作正常，僅有清水區和睦路有2721戶停電，經緊急搶修後，已恢復供電，據台電回報，因高壓電塔受到鳥衝擊影響，實際原因待後續釐清。

市長盧秀燕說，昨天前往海線、沙鹿、龍井一帶，巡視到10點，去程時平靜，返程即有風雨，昨天「台中下了一夜的雨」，各地區大小不一，雨水非常充沛，海線地區目前仍有大雨，「有點擔心台中的狀況」，今早9時到災害應變中心，聽取市府同仁簡報，也提醒市民仍需提高警覺。

盧秀燕說，今天八點半颱風暴風圈已脫離台中市，今天全天仍有強降雨、豪大雨可能性，要提高警覺，水氣豐沛，今天仍有可能有強降雨，請市府、市民不要掉以輕心，全市有十多處積淹水，但水也都已退，清水、沙鹿個別有一戶積淹水，要請同仁瞭解狀況，其中清水有一戶是七旬長輩，區長已即時安置，未來請同仁關心該長輩狀況。

盧秀燕也要求，各局處要檢視颱風侵襲後的環境，清理垃圾，恢復完整、美麗的市容。

根據氣象署最新資料，颱風丹娜絲過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，暴風圈也有縮小的趨勢。

丹娜絲颱風 停電 強降雨 盧秀燕

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