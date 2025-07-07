丹娜絲深夜強襲釀重大災情 全台2死334傷近50萬戶停電

中颱丹娜絲昨天深夜從嘉義縣登陸，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，狂風暴雨強襲釀成大量災情。據中央災害應變中心統計，颱風共造成2死334傷，全台災情總計2270件。全台曾停電戶數495770戶，目前還有388419戶待修復。停水戶數68367戶，待修復16968戶。

中央災害應變中心今天上午舉行第7次工作會報，會中氣象署指出丹娜絲颱風已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今天上午6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，但對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢

丹娜絲昨天深夜自嘉義登陸後，狂風豪雨釀成雲嘉南地區重大災情，據中央災害應變中心統計，全台共計2死334傷，台南市60歲陳姓病患今天凌晨因家中停電致呼吸器沒電，經救護車送奇美醫院到院時OHCA經急救不治。台南市陳姓父子今天凌晨駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹，69歲父親OHCA經急救不治。但在宜蘭縣南澳鄉海岸大橋出海口附近海域，今天凌晨3時許1名葉姓男子捕魚遭海浪捲走，宜蘭縣消防局目前正持續搜尋中，暫時不列入颱風災情。