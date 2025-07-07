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嘉義縣市逾15萬戶停電 台電：嘉義地區史上罕見災情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修。圖／台電嘉義區處提供

中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。其「慘烈」狀況，台電嘉義區處以「嘉義地區史上且罕見電力災情」形容。

台電嘉義區處表示，因丹娜絲颱風登陸布袋地區，目前停電中的變電所尚有大寮、新塭、頭橋及和睦等4所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷逾300支以上，嘉義縣市共計停電15萬864戶。昨夜間陸續傳出多起線路跳脫、路樹倒塌壓損電線、電桿傾倒與道路中斷等災情，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。

台電嘉義區處在深夜風雨漸歇後即投入搶修供電主幹線。截至今日上午8時，已順利搶通超過2萬戶供電，目前尚有12萬7204戶待復電，其中仍以沿海地區及山區為主。面對嚴峻挑戰，即啟動緊急應變與跨區支援機制，動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司請求徵調19班包商及13班自有工作班投入搶修，合計投入超過45班800人次進行搶修作業。

嘉義區處表示，台電已派員進駐現場，加速故障檢測與排除作業，並與嘉義縣、市政府密切聯繫，由地方政府協助清除道路障礙物、倒塌路樹與招牌，加快搶修動線暢通。

嘉義區處長許墩貴表示，電力搶修將依「供電樞紐變電所 → 主幹線 → 分歧線」原則進行，並優先處理捷運、醫療、水利、電信等重要公用設施，後續再依序推進至一般住戶。因應交通受阻與道路坍方情形，將隨公路單位恢復通行進度，分批投入搶修團隊至偏遠地區。

台電也提醒民眾，若發現電線掉落或桿件傾倒情形，切勿靠近，應即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「颱風停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，以利迅速派工處理。若遇重大搶修需求，也可撥打嘉義區處通報電話（05-2226711）。

感謝各界民意代表及民眾於颱風期間主動通報災情，並請大家理解，因搶修必須分區段、依順序進行，無法同時滿足所有區域用電需求，尚請市民多加體諒與支持，共同迎戰災後復電挑戰，台電將持續堅守第一線，直到最後一戶恢復供電為止。

中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修。圖／台電嘉義區處提供
中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修。圖／台電嘉義區處提供
颱風丹娜絲橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供
颱風丹娜絲橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。圖／台電嘉義區處提供

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