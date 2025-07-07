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荖濃溪水暴漲 南橫勤和至復興河床涵管便道沖斷

中央社／ 高雄7日電

南橫公路勤和到復興河床涵管便道因荖濃溪水暴漲，今天清晨遭沖毀約100公尺而中斷，無人傷亡，後續將由梅山口至向陽段或緊急借道明霸克露橋，供高雄桃源區復興等3里居民緊急通行。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，受颱風丹娜絲影響，荖濃溪水暴漲夾帶土石沖擊，台20線南橫公路勤和至復興河床涵管便道清晨5時30分許遭沖毀約100公尺，道路中斷，人、車無法通行。

南區養護工程分局表示，所幸5日晚上10時已實施道路預警性封閉，無人車傷亡，甲仙工務段搶修人員及機具皆已進場，將視荖濃溪水漲退情形，以搶修河床便道。

南區養護工程分局說，甲仙及關山工務段已進行梅山口至向陽段的零星路況清理作業，待完成後將開放往台東端通行，而施工中的「台20線臨93線2k便道抬升災害修復工程」，將視上邊坡落石穩定狀況，不排除緊急借道明霸克露橋A2端橋台，以便道銜接橋梁並採戒護管制通行方式，供高雄市桃源區復興、拉芙蘭、梅山里居民緊急民生救難通行。

南區養護工程分局指出，台20線桃源山區持續下雨，建議用路人非必要應避免進入山區道路，以確保自身安全。可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

丹娜絲颱風 南橫 台東 明霸克露橋

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