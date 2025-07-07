丹娜絲襲南台灣 搖滾區澎湖災情一次看

輕颱「丹娜絲」於今早遠離，澎湖縣於清晨5時脫離暴風圈，縣長陳光復一早到災害應變中心聽取災情簡報，原位處「搖滾區」的澎湖災損相較本島輕微，馬公通報2件路樹倒塌、湖西1件，望安則有5件災損，最嚴重為東吉嶼海管處備勤室鐵皮天花板受損，人員皆平安，已安置至安全處所。

縣府統計，丹娜絲在東吉村造成較嚴重災損，東吉村啟明宮前路燈電線桿倒塌，東嶼坪民用廁所2處遭風吹倒，全島原先停電，幸經搶修，昨晚10時許就完成復電。

警方表示，東吉嶼海管處、保七總隊共用廳舍（備勤室）屋頂鐵皮遭強風吹掀，望安分局立即派員協助排除危害，協同相關單位妥善處理。