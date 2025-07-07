颱風丹娜絲釀逾49萬戶停電 台南嘉義等38萬戶待修復

颱風丹娜絲昨天深夜登陸颳起陣陣強風，台電統計，截至今天上午8時，全台曾停電戶數49萬5770戶，其中10萬7351戶已修復，38萬8419戶尚未復電，集中在台南市、嘉義縣。

尚未復電縣市包括台南市17萬745戶、嘉義縣10萬9713戶、雲林縣4萬379戶、高雄市2萬6946戶、南投縣2萬254戶、嘉義市1萬7491戶、苗栗縣2228戶、台中市182戶、彰化縣172戶、桃園市150戶、新竹縣76戶、屏東縣51戶、新北市32戶。

氣象署表示，颱風丹娜絲已減弱為輕颱，今天6時左右已於桃園、新竹交界出海；丹娜絲暴風範圍縮小、且有持續減弱的趨勢。氣象署並更新陸上警戒範圍，縮小為新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭等地區。