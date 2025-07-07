快訊

MLB／克蕭以傳奇身分入選明星賽 山本、菊池加入大谷行列

英年早逝！利物浦「永遠的20號球員」全球追悼

川普砲轟走火入魔！爆料馬斯克「不當安插」親信當NASA署長

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲13級強風嘉義縣布袋登陸現況曝 滿目瘡痍災情慘重

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供

中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況說，「如同被炸彈狂轟，強風破壞力驚人，過去雨災淹水，現在碰上風災。」

翁億穎說，強風從海上長驅直入，所到之處摧枯拉朽，鐵塔、招牌、鐵皮厝、膠筏、採光罩、遮雨棚、路樹等紛紛倒伏、掉落，許多人嚇得一夜不敢睡，這次風災慘重，天亮，大家災後忙清理家園。

嘉義氣象站指出，中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，當地出現平均風力13級、最大陣風16級，逾1小時強風直灌，無中央山脈屏障，受災嚴重，嘉義縣市雨量24小時以番路鄉209毫米最多，丹娜絲帶來風災比降雨嚴重，颱風出海，提防大雨。

13級風的威力非常強大，根據蒲福風級定義：13級風風速：每秒32.7公尺以上（相當於時速118公里以上，或每小時73海里以上），可能導致大型建築物受損、樹木連根拔；高樓搖晃明顯；陸上交通幾乎完全中斷；海上出現高達14公尺（約45呎）以上的巨浪，極危險；各種非加固結構都可能被吹毀。

中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況。圖／翁億穎提供

丹娜絲颱風 嘉義 災後 雨量

延伸閱讀

影／延平郡王祠老菩提樹不敵丹娜絲 連根拔起壓損涼亭

丹娜絲風太猛！南鯤鯓牌樓12支雄偉柱子全遭吹倒 泡在水中

丹娜絲帶來強風豪雨 南彰化千戶停電拚晚間復電

丹娜絲路過彰化 停電集中南彰…台電力拚今晚全數搶修復電

相關新聞

丹娜絲深夜強襲釀重大災情 全台2死334傷近50萬戶停電

中颱丹娜絲昨天深夜從嘉義縣登陸，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，狂風暴雨強襲釀成大量災情。據中央災害應變中心統計，颱風...

嘉義縣市逾15萬戶停電 台電：嘉義地區史上罕見災情

中度颱風「丹娜絲」暴風圈橫掃嘉義縣市，造成嘉義縣市逾15萬戶停電，台電漏夜搶修，上午仍有12萬餘戶待復電中。其「慘烈」狀...

台南麻豆文旦「至少八成落地」 酪梨也慘重農民欲哭無淚

丹娜絲颱風過境台南，強風造成麻豆文旦慘重災情，有農民哀號辛苦種植，如今將可收成卻一晚「全滅」，欲哭無淚。

影／霍爾的移動水塔？台南水塔馬路上行走 清晨各地滿目瘡痍

中颱丹娜絲強襲，今天清晨，台南持續下雨，丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括南鯤鯓代天府的牌樓被吹倒、麻豆農民辛苦種...

丹娜絲13級強風嘉義縣布袋登陸現況曝 滿目瘡痍災情慘重

中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡...

丹娜絲襲台屏東山區雨彈襲擊 牡丹鄉2天累計雨量631毫米

丹娜絲襲台，屏東山區雨彈襲擊，牡丹鄉牡丹村雨量測站，從前兩天0時到今上午9時，累計雨量631毫米，全台最高。屏東縣原鄉撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。