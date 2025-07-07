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丹娜絲13級強風嘉義縣布袋登陸現況曝 滿目瘡痍災情慘重
中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，颱風清晨6時出海。登陸地點布袋遭受重創，滿目瘡痍災情慘重，位處海景第一排的布袋岑海里長翁億穎，用手機記錄這次風災慘況說，「如同被炸彈狂轟，強風破壞力驚人，過去雨災淹水，現在碰上風災。」
翁億穎說，強風從海上長驅直入，所到之處摧枯拉朽，鐵塔、招牌、鐵皮厝、膠筏、採光罩、遮雨棚、路樹等紛紛倒伏、掉落，許多人嚇得一夜不敢睡，這次風災慘重，天亮，大家災後忙清理家園。
嘉義氣象站指出，中颱丹娜絲昨晚11時40分登陸嘉義布袋，當地出現平均風力13級、最大陣風16級，逾1小時強風直灌，無中央山脈屏障，受災嚴重，嘉義縣市雨量24小時以番路鄉209毫米最多，丹娜絲帶來風災比降雨嚴重，颱風出海，提防大雨。
13級風的威力非常強大，根據蒲福風級定義：13級風風速：每秒32.7公尺以上（相當於時速118公里以上，或每小時73海里以上），可能導致大型建築物受損、樹木連根拔；高樓搖晃明顯；陸上交通幾乎完全中斷；海上出現高達14公尺（約45呎）以上的巨浪，極危險；各種非加固結構都可能被吹毀。
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