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影／霍爾的移動水塔？台南水塔馬路上行走 清晨各地滿目瘡痍

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影

中颱丹娜絲強襲，今天清晨，台南持續下雨，丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括南鯤鯓代天府的牌樓被吹倒、麻豆農民辛苦種植的文旦遭吹落全滅、電線桿砸在路邊汽車上、瀚宇彩晶公司南科廠發生火警、多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。

台南市安南區昨晚災情頻傳，轄區第三警分局統計迄今，災情計50件，所幸無人傷亡，案類分別為廣告招牌倒塌7件、路樹倒塌18件、號誌故障1件、協助撤離民眾7人、積淹水2處、其他18件（如工地圍籬、鐵皮倒塌、電線掉落2件、水塔倒塌等），管制中26件、解除22件。

網友iphone_repair888昨晚10許在社群媒體threads上分享「遠看像是一台車 後來以為是水塔 結果近看竟然是..」，影片只見在中西區海安路和府前路口，有水塔在馬路上移動，奇特景觀獲得3.2萬讚，網友紛紛留言「霍爾的移動水塔」、「這金爐也太大」、「塔只是口渴了出來找水喝」。

臉書粉絲專頁「台南式」分享接獲台南人回報的災情則包括中西區觀音街餐廳牌坊倒塌、民生路臨安路口牌樓倒塌、台南車站半透明浪板損壞亂飛、中信科大帆布危險、後甲大圓環帆布危險、公園路路樹倒塌、公園路施工鐵皮到處倒，另外還有多處停電等。

丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，北門區南鯤鯓代天府門前的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒，泡在水中。記者萬于甄／攝影
丹娜絲颱風在台南颳起強風豪雨，北門區南鯤鯓代天府門前的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒，泡在水中。記者萬于甄／攝影
電線桿砸在路邊汽車上。記者劉學聖／攝影
電線桿砸在路邊汽車上。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
車輛翻覆。記者劉學聖／攝影
車輛翻覆。記者劉學聖／攝影
台南市警第三分局統計迄今，災情計50件，所幸無人傷亡。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局統計迄今，災情計50件，所幸無人傷亡。記者袁志豪／翻攝
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
農民辛苦種植的文旦遭吹落全滅。圖／翻攝自threads網友mdcathy101025
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南鯤鯓代天府的牌樓被吹倒。圖／翻攝自臉書網友曾福樹
南鯤鯓代天府的牌樓被吹倒。圖／翻攝自臉書網友曾福樹
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影
丹娜絲強勁風力造成台南各地滿目瘡痍，包括多處路樹、鷹架、鐵皮、圍籬、電線桿倒地、淹水以及停電等。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風 停電 南鯤鯓代天府 台南 淹水 路樹

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