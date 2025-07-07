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影／延平郡王祠老菩提樹不敵丹娜絲 連根拔起壓損涼亭

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
延平郡王祠雨豆樹被連根拔起，根部也疑似因罹病已部分腐朽。記者鄭惠仁／攝影
延平郡王祠雨豆樹被連根拔起，根部也疑似因罹病已部分腐朽。記者鄭惠仁／攝影

丹娜絲颱風昨晚到今天凌晨在台南帶來13到14級強陣風，不少路樹、公園及學校的樹木被吹倒或吹斷，東區勝利路一棵雨豆樹連根吹倒，橫跨路面，交通中斷中。另延平郡王祠1棵老菩提樹及融融被吹倒，菩提樹砸損涼亭，而街道也有許多被打斷的樹枝及掉落的招牌殘片，消防、工務、環保單位整理中。

昨晚到凌晨，台南風大雨大，路樹都被吹得彎到被擔心要被連根拔起，特別是公園附近，早上6點多，可見公園樹內許多樹木枝幹被吹斷，有的樹木甚至被連根拔起或被吹倒，公園內還有旁側道路散落枝葉。其中東區凱旋路後甲國中旁有兩棵樹木被吹倒，波及兩輛汽車。大學路與林森路口成大自強校區1棵榕樹被連根拔起，橫過圍牆，倒在人行道上。

勝利路旁成大的游泳池前面1棵大雨豆樹也被連根拔起，整棵樹橫躺在路面，地上也有一大型鐵製招牌掉落地面，使得車輛無法通行，經民眾通報後正處理中。路過民眾表示，這次颱風的風勢少見強烈，昨晚驟雨中風聲一陣陣，看到路樹被吹到都彎腰，真擔心被吹倒，早上醒來騎車經過勝利路，被橫躺在路上的大樹嚇了一大跳，也見識到颱風的可怕，真的是颱風來留在家裡最安全，也幸好沒有人遭波及。

延平郡王祠內有多棵老樹，這次陣風太大，1棵位在鄭成功大型石雕像旁的雨豆樹，也整個被連根拔起，樹木往北倒，沒壓到雕像，但壓到一旁的涼亭，造成涼亭受損，根部也疑似有部分腐朽，疑罹病；另旁側1棵榕樹也被連根拔起，但可見榕樹根部已嚴重腐朽，疑罹病多時，也在這次颱風中不支倒地。

延平郡王祠雨豆樹被吹倒，壓損涼亭。記者鄭惠仁／攝影
延平郡王祠雨豆樹被吹倒，壓損涼亭。記者鄭惠仁／攝影
延平郡王祠雨豆樹被吹倒，壓損涼亭。記者鄭惠仁／攝影
延平郡王祠雨豆樹被吹倒，壓損涼亭。記者鄭惠仁／攝影
成大自強校區位於大學路與林森路口一棵榕樹被吹倒，橫躺在人行道。記者鄭惠仁／攝影
成大自強校區位於大學路與林森路口一棵榕樹被吹倒，橫躺在人行道。記者鄭惠仁／攝影
成功大學前雨豆樹被強風吹得連根拔起，倒在勝利路上，交通一度受阻，無法通行。記者鄭惠仁／攝影
成功大學前雨豆樹被強風吹得連根拔起，倒在勝利路上，交通一度受阻，無法通行。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區凱旋路路樹被吹倒，波及車輛。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區凱旋路路樹被吹倒，波及車輛。記者鄭惠仁／攝影
成功大學前雨豆樹被強風吹得連根拔起，倒在勝利路上，交通一度受阻，無法通行。記者鄭惠仁／攝影
成功大學前雨豆樹被強風吹得連根拔起，倒在勝利路上，交通一度受阻，無法通行。記者鄭惠仁／攝影

丹娜絲颱風 台南 路樹 鄭成功

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