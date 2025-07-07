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丹娜絲風太猛！南鯤鯓牌樓12支雄偉柱子全遭吹倒 泡在水中
丹娜絲颱風昨晚在台南颳起強風豪雨，最大16級陣風，台南北門區南鯤鯓代天府門前超過40年的牌樓、總計12支粗壯牌樓竟被吹倒，且廟埕淹水至上午8點多依舊未消退，最深到小腿肚，牌樓就泡在水中，當地居民看到直呼誇張。
南市民政局長姜淋煌說，丹娜絲颱風造成台南沿海地區受損非常嚴重，南鯤鯓代天府是相當大建築物被風吹倒，廟埕部分積水，而北門地區也停電，因有些廟宇仍前來進香，已請水利局協助抽水。
南鯤鯓代天府的牌樓原為12支粗壯檜木，加上頂部，目前全數朝廟方方向倒下，居民今一早前來查看，直言「太扯了，昨晚風太大，沒遇過這麼大」。
而從牌樓到南鯤鯓代天府廟埕，積水依舊沒消退，大約腳踝到小腿肚深度，不過廟內仍正常開放，今上午還有進香團循原計畫前來進香，但須涉水通過廟埕。
據了解，南鯤鯓代天府2018年曾斥資2千多萬元強化牌樓的地基、整修柱子。
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