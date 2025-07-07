丹娜絲帶來強風豪雨 南彰化千戶停電拚晚間復電
丹娜絲颱風強風豪雨影響，截至今日上午7時，彰化地區累計停電用戶數1825戶，尚有742戶停電（埤頭鎮、北斗鎮、大城鄉等地區），其他地區也有零星事故，倘天候、現場環境及道路交通等條件許可下，台電彰化區營業處說，將力拚今日晚間陸續恢復供電。
丹娜絲颱風來襲，彰化昨晚間與今天宣布停班課，台電彰化區營業處說，強風豪雨造成彰化地區高壓斷線、樹木或外物碰觸供電設備、架空地線斷落及懸垂礙子不良等電力設備受損。
若於台電公告已復電地區，民眾發現有個別或少數用戶尚未來電情形，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，民眾可透過台灣電力APP報修，或撥打24小時客服專線「1911」通報，搶修人員會戮力搶修為您點亮燈火。
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